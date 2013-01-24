無論是旅行途中還是觀看螢幕一個星期，孩子都會喜歡這款無線蓋耳式耳機。每次充電便能有 20 小時的播放時間：娛樂幾天或更長時間都綽綽有餘。
獨特設計保護孩子的雙耳，這款耳機配備 32 毫米釹合金音效技術驅動器，音量限制於 85 分貝。您可以放心讓您的孩子安全地欣賞他們的音樂、影片和遊戲。
柔軟的耳罩軟墊及頭帶軟墊讓孩子無論在聽音樂時還是觀看他們喜愛的 YouTubers 時都能感覺到舒適。
甚至隨附一套貼紙，孩子可以根據個人喜好裝飾耳機！
這款無線蓋耳式兒童耳機採用巧妙設計，可在兩個方向摺疊。您可將耳機摺疊起來，非常適合存放於臥室抽屜中。或者您可以將耳機向內摺疊起來，精巧地捆綁在一起，適合存放在大衣口袋和包中。
強韌、極富彈性的頭帶可輕鬆調節，並且無論被扔在背包中或掉落在地板上都足夠強韌。如何扭曲都不會損壞，無論孩子想怎樣，他們的耳機都能保持完好。
耳罩搭配 LED 面板，點亮額外時尚風格。有四種變化可供選擇：紅燈、綠燈、藍燈或三種混合色！只需按下耳罩上的按鈕即可循環選擇燈光選項。
只需長按多功能按鈕，即可配對這款無線藍牙耳機。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。
簡單易用的控制按鈕讓孩子可以輕鬆接聽電話、跳過曲目或暫停他們正在聆聽的音樂。完全無需操作智能手機。音量按鈕位於耳罩底部，容易操控，LED 燈按鈕同樣易用。
您可以放心讓您的孩子安全地欣賞他們的音樂、影片和遊戲。
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