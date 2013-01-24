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無線耳機

TAKH402PK/00
  • 耀眼之星 耀眼之星 耀眼之星
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    無線耳機

    TAKH402PK/00

    耀眼之星

    時尚的發光蓋耳式耳機，讓孩子隨時享受精彩音樂。這款設計堅固的無線耳機音量限制於 85 分貝。耳罩上的 LED 面板閃爍色彩繽紛的燈光，令孩子造型讓人耳目一新。 查看各種好處

    無線耳機

    耀眼之星

    時尚的發光蓋耳式耳機，讓孩子隨時享受精彩音樂。這款設計堅固的無線耳機音量限制於 85 分貝。耳罩上的 LED 面板閃爍色彩繽紛的燈光，令孩子造型讓人耳目一新。 查看各種好處

    耀眼之星

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    耀眼之星

    時尚的發光蓋耳式耳機，讓孩子隨時享受精彩音樂。這款設計堅固的無線耳機音量限制於 85 分貝。耳罩上的 LED 面板閃爍色彩繽紛的燈光，令孩子造型讓人耳目一新。 查看各種好處

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      耀眼之星

      • 32 毫米驅動器/密閉型
      • 蓋耳式
      • 柔軟耳墊

      20 小時播放時間，無線不糾纏

      無論是旅行途中還是觀看螢幕一個星期，孩子都會喜歡這款無線蓋耳式耳機。每次充電便能有 20 小時的播放時間：娛樂幾天或更長時間都綽綽有餘。

      32 毫米音效技術驅動器，帶來清晰音效

      獨特設計保護孩子的雙耳，這款耳機配備 32 毫米釹合金音效技術驅動器，音量限制於 85 分貝。您可以放心讓您的孩子安全地欣賞他們的音樂、影片和遊戲。

      舒適的耳罩軟墊及頭帶軟墊。為孩子的雙耳完美打造

      柔軟的耳罩軟墊及頭帶軟墊讓孩子無論在聽音樂時還是觀看他們喜愛的 YouTubers 時都能感覺到舒適。

      可自訂耳罩，隨附貼紙

      甚至隨附一套貼紙，孩子可以根據個人喜好裝飾耳機！

      超薄摺疊及精巧摺疊設計，容易收納

      這款無線蓋耳式兒童耳機採用巧妙設計，可在兩個方向摺疊。您可將耳機摺疊起來，非常適合存放於臥室抽屜中。或者您可以將耳機向內摺疊起來，精巧地捆綁在一起，適合存放在大衣口袋和包中。

      極富彈性、可調節頭帶，可擰可彎

      強韌、極富彈性的頭帶可輕鬆調節，並且無論被扔在背包中或掉落在地板上都足夠強韌。如何扭曲都不會損壞，無論孩子想怎樣，他們的耳機都能保持完好。

      耳罩裡的 LED 燈板

      耳罩搭配 LED 面板，點亮額外時尚風格。有四種變化可供選擇：紅燈、綠燈、藍燈或三種混合色！只需按下耳罩上的按鈕即可循環選擇燈光選項。

      智能配對，自動尋找藍牙裝置

      只需長按多功能按鈕，即可配對這款無線藍牙耳機。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。

      簡單易用的控制按鈕

      簡單易用的控制按鈕讓孩子可以輕鬆接聽電話、跳過曲目或暫停他們正在聆聽的音樂。完全無需操作智能手機。音量按鈕位於耳罩底部，容易操控，LED 燈按鈕同樣易用。

      音量限制於 85 分貝

      您可以放心讓您的孩子安全地欣賞他們的音樂、影片和遊戲。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        NdFeB
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        阻抗
        32 Ohm
        喇叭直徑
        32mm
        最大輸入電量
        10 mW
        振動膜
        PET
        敏感度
        95dB
        類型
        動態

      • 連接

        麥克風
        內置麥克風
        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        5.0
        有效範圍
        最大 10 米  米

      • 舒適

        音量控制
        來電管理
        • 通話保留
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線

      • 電源

        電池類型
        鋰聚合物
        待機時間
        800 小時
        通話時間
        20 小時
        音樂播放時間
        20  hr

      • 設計

        顏色
        粉紅色

      • 產品尺寸

        高度
        16  厘米
        寬度
        3.5  厘米
        深度
        15  厘米
        重量
        0.114  千克

      • 包裝尺寸

        包括的產品數目
        1
        高度
        20  厘米
        寬度
        17  厘米
        深度
        4.5  厘米
        總重量
        0.215  千克
        淨重
        0.123  千克
        淨重
        0.092  千克
        EAN
        48 95229 10094 7

      • 外盒

        產品包裝數目
        3
        長度
        23.5  厘米
        寬度
        19.6  厘米
        高度
        16.1  厘米
        總重量
        0.796  千克
        淨重
        0.369  千克
        淨重
        0.427  千克
        GTIN
        1 48 95229 10094 4

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