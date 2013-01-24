主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

耳塞式真無線耳機

TAT3265WT/97
  • 完美貼合、出色音質、清晰通話 完美貼合、出色音質、清晰通話 完美貼合、出色音質、清晰通話
    -{discount-value}

    耳塞式真無線耳機

    TAT3265WT/97

    完美貼合、出色音質、清晰通話

    T3265 擁有輕如羽毛的貼合感、時尚設計以及 IPX4 防水效能，即使在跑步時都能帶來更舒適的佩戴體驗。配備兩個麥克風，帶來驚人的降噪功能，令通話更清晰。13 毫米驅動器及優質的藍牙晶片帶來出色的音質。 查看各種好處

    耳塞式真無線耳機

    完美貼合、出色音質、清晰通話

    T3265 擁有輕如羽毛的貼合感、時尚設計以及 IPX4 防水效能，即使在跑步時都能帶來更舒適的佩戴體驗。配備兩個麥克風，帶來驚人的降噪功能，令通話更清晰。13 毫米驅動器及優質的藍牙晶片帶來出色的音質。 查看各種好處

    完美貼合、出色音質、清晰通話

    T3265 擁有輕如羽毛的貼合感、時尚設計以及 IPX4 防水效能，即使在跑步時都能帶來更舒適的佩戴體驗。配備兩個麥克風，帶來驚人的降噪功能，令通話更清晰。13 毫米驅動器及優質的藍牙晶片帶來出色的音質。 查看各種好處

    耳塞式真無線耳機

    完美貼合、出色音質、清晰通話

    T3265 擁有輕如羽毛的貼合感、時尚設計以及 IPX4 防水效能，即使在跑步時都能帶來更舒適的佩戴體驗。配備兩個麥克風，帶來驚人的降噪功能，令通話更清晰。13 毫米驅動器及優質的藍牙晶片帶來出色的音質。 查看各種好處

    類似產品

    See all wireless-headphones

      完美貼合、出色音質、清晰通話

      • 藍牙
      • 白色

      IPX4 防濺防汗

      這款無線耳機具備 IPX4 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，你也不必擔心被雨淋到。

      觸摸控制可管理音樂及通話

      配備觸摸控制，觸摸即可輕鬆管理音樂及通話。您可以播放及暫停、播放上一首及下一首歌曲、接聽或拒絕通話。

      輕鬆喚醒手機的語音助理

      觸摸耳機即可喚醒手機的語音助理，然後您可以讓手機播放音樂、撥號或查看天氣等等。

      電容式感應器，偵測耳機是否處於佩戴狀態

      配備內置電容式感應器，音樂會在您摘下耳機時暫停。這能防止誤觸耳機

      清晰降噪功能，配備兩個麥克風

      具備清晰降噪功能，同時配備兩個內置麥克風，帶給您清晰的通話體驗。

      13 毫米驅動器，配備優質的藍牙 5.2 晶片

      13 毫米喇叭驅動器及優質的藍牙 5.2 晶片帶來出色的音質

      智能配對，自動尋找您的藍牙裝置

      當您打開充電盒的那一刻，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的裝置

      使用鏡像技術連接耳機

      使用先進的真無線重傳技術，使連接更穩定，兩部耳機之間不會出現延遲

      技術規格

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線
        USB-C 線

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AAC
        • aptX
        • AVRCP
        • HFP
        • 串流格式：SBC
        藍牙版本
        5.2
        有效範圍
        最大 10  米
        麥克風
        內置麥克風

      • 舒適

        來電管理
        • 接聽電話/結束通話
        • 通話保留
        • 拒接來電
        • 在兩個通話之間切換

      • 電源

        電池類型
        鋰離子電池
        充電時間
        2  hr
        音樂播放時間
        6+18  hr
        通話時間
        4 小時
        可重複充電
        待機時間
        25 小時

      • 聲音

        阻抗
        32 ohm
        敏感度
        98  分貝
        喇叭直徑
        13 毫米
        音響系統
        半開放式
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz

      • 內紙箱

        總重量
        1.12  千克
        GTIN
        2 48 95229 11711 6
        高度
        16.2  厘米
        長度
        27  厘米
        淨重
        0.306  千克
        產品包裝數目
        6
        淨重
        0.814  千克
        寬度
        10.3  厘米

      • 外盒

        總重量
        4.93  千克
        GTIN
        1 48 95229 11711 9
        高度
        18.3  厘米
        長度
        43  厘米
        淨重
        1.224  千克
        產品包裝數目
        24
        淨重
        3.706  千克
        寬度
        28.6  厘米

      • 包裝尺寸

        深度
        9.4  厘米
        EAN
        48 95229 11711 2
        總重量
        0.171  千克
        高度
        14.7  厘米
        淨重
        0.051  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        盒裝
        淨重
        0.12  千克
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        4.4  厘米

      • 產品尺寸

        高度
        2.9  厘米
        寬度
        5.5  厘米

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記