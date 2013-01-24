完美貼合、出色音質、清晰通話

T3265 擁有輕如羽毛的貼合感、時尚設計以及 IPX4 防水效能，即使在跑步時都能帶來更舒適的佩戴體驗。配備兩個麥克風，帶來驚人的降噪功能，令通話更清晰。13 毫米驅動器及優質的藍牙晶片帶來出色的音質。 查看各種好處