完美貼合、出色音質、清晰通話
T3265 擁有輕如羽毛的貼合感、時尚設計以及 IPX4 防水效能，即使在跑步時都能帶來更舒適的佩戴體驗。配備兩個麥克風，帶來驚人的降噪功能，令通話更清晰。13 毫米驅動器及優質的藍牙晶片帶來出色的音質。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
完美貼合、出色音質、清晰通話
T3265 擁有輕如羽毛的貼合感、時尚設計以及 IPX4 防水效能，即使在跑步時都能帶來更舒適的佩戴體驗。配備兩個麥克風，帶來驚人的降噪功能，令通話更清晰。13 毫米驅動器及優質的藍牙晶片帶來出色的音質。 查看各種好處
完美貼合、出色音質、清晰通話
T3265 擁有輕如羽毛的貼合感、時尚設計以及 IPX4 防水效能，即使在跑步時都能帶來更舒適的佩戴體驗。配備兩個麥克風，帶來驚人的降噪功能，令通話更清晰。13 毫米驅動器及優質的藍牙晶片帶來出色的音質。 查看各種好處
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完美貼合、出色音質、清晰通話
T3265 擁有輕如羽毛的貼合感、時尚設計以及 IPX4 防水效能，即使在跑步時都能帶來更舒適的佩戴體驗。配備兩個麥克風，帶來驚人的降噪功能，令通話更清晰。13 毫米驅動器及優質的藍牙晶片帶來出色的音質。 查看各種好處
這款無線耳機具備 IPX4 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，你也不必擔心被雨淋到。
配備觸摸控制，觸摸即可輕鬆管理音樂及通話。您可以播放及暫停、播放上一首及下一首歌曲、接聽或拒絕通話。
觸摸耳機即可喚醒手機的語音助理，然後您可以讓手機播放音樂、撥號或查看天氣等等。
配備內置電容式感應器，音樂會在您摘下耳機時暫停。這能防止誤觸耳機
具備清晰降噪功能，同時配備兩個內置麥克風，帶給您清晰的通話體驗。
13 毫米喇叭驅動器及優質的藍牙 5.2 晶片帶來出色的音質
當您打開充電盒的那一刻，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與它配對的裝置
使用先進的真無線重傳技術，使連接更穩定，兩部耳機之間不會出現延遲
配件
連接
舒適
電源
聲音
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