格內其他項目
- 3 種耳罩尺寸
- USB 充電線
這款真無線耳機不只造型悅目，在您外出時也能播放更佳音質。混合式主動降噪功能減少外部噪音，讓您與音樂更貼近；而感知模式可以讓您重返現實世界。
增強低音、減弱高音 - Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。只需點擊一下，即可在預設的 ANC 模式之間切換。
無論是旅行、在家工作或是放鬆，8 毫米驅動器都可使樂曲、播放清單和更多呈現非凡音質。一旦取下耳機，音樂就會暫停，重新戴上後就會繼續播放。
由您從充電盒取出耳機的那一瞬起，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與其配對的裝置。兩邊耳機均配備觸摸控制，讓您輕鬆掌控音樂、通話和音量。
兩邊耳機均配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，降低四周環境傳來的噪音。如果您身處較為安靜的地方，無需在說話時隔絕噪音，單聲道模式可讓您僅用一邊耳機通話。
透過充電盒充電可享有長達 20 小時的播放時間，耳機充電一次可播放 5 小時（使用 ANC 則為 4.5 小時）。快速充電 15 分鐘則可延長使用 1 小時。使用 USB-C 電線為充電盒充滿電需要 2 小時。
橢圓形音管舒適貼合耳道，可將被動式噪音阻隔效果發揮得淋漓盡致。您可選用小、中、大尺寸的矽膠耳塞護蓋，獲得舒適佩戴感覺。
這款無線耳機具備 IPX5 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，您也不必擔心被雨淋到。
配件
舒適
連接
設計
電源
聲音
外盒
內紙箱
產品尺寸
包裝尺寸
UPC