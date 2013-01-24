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耳塞式真無線耳機

TAT5505BK/00
  • 您的聲音，您的風格。 您的聲音，您的風格。 您的聲音，您的風格。
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    耳塞式真無線耳機

    TAT5505BK/00

    您的聲音，您的風格。

    不論是音樂或通話，這款外型時尚的真無線耳機都可勝任。主動降噪功能過濾背景噪音，讓您以 Philips 耳機應用程式自訂音色。取下耳機，即可暫停音樂播放。 查看各種好處

    耳塞式真無線耳機

    您的聲音，您的風格。

    不論是音樂或通話，這款外型時尚的真無線耳機都可勝任。主動降噪功能過濾背景噪音，讓您以 Philips 耳機應用程式自訂音色。取下耳機，即可暫停音樂播放。 查看各種好處

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      • 8 毫米 驅動器/ 封閉式
      • 主動降噪
      • 黑色
      • 藍牙
      時尚設計和混合式主動降噪功能

      時尚設計和混合式主動降噪功能

      這款真無線耳機不只造型悅目，在您外出時也能播放更佳音質。混合式主動降噪功能減少外部噪音，讓您與音樂更貼近；而感知模式可以讓您重返現實世界。

      Philips 耳機應用程式，隨您控制音效

      Philips 耳機應用程式，隨您控制音效

      增強低音、減弱高音 - Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。只需點擊一下，即可在預設的 ANC 模式之間切換。

      強勁的 8 毫米釹合金驅動器，低音強勁，音效清晰

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      無論是旅行、在家工作或是放鬆，8 毫米驅動器都可使樂曲、播放清單和更多呈現非凡音質。一旦取下耳機，音樂就會暫停，重新戴上後就會繼續播放。

      穩定連接，耳機整合控制功能

      穩定連接，耳機整合控制功能

      由您從充電盒取出耳機的那一瞬起，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與其配對的裝置。兩邊耳機均配備觸摸控制，讓您輕鬆掌控音樂、通話和音量。

      雙重麥克風設計，確保通話清晰，同時具備單聲道模式

      兩邊耳機均配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，降低四周環境傳來的噪音。如果您身處較為安靜的地方，無需在說話時隔絕噪音，單聲道模式可讓您僅用一邊耳機通話。

      攜帶充電盒，享受長達 20 小時的播放時間

      透過充電盒充電可享有長達 20 小時的播放時間，耳機充電一次可播放 5 小時（使用 ANC 則為 4.5 小時）。快速充電 15 分鐘則可延長使用 1 小時。使用 USB-C 電線為充電盒充滿電需要 2 小時。

      橢圓形音管，矽膠耳塞護蓋

      橢圓形音管舒適貼合耳道，可將被動式噪音阻隔效果發揮得淋漓盡致。您可選用小、中、大尺寸的矽膠耳塞護蓋，獲得舒適佩戴感覺。

      IPX5 防濺防汗

      這款無線耳機具備 IPX5 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，您也不必擔心被雨淋到。

      技術規格

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線
        USB-C 線
        耳罩
        3 種尺寸

      • 舒適

        來電管理
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電
        • 在兩個通話之間切換

      • 連接

        麥克風
        內置麥克風
        藍牙規格
        • AVRCP
        • A2DP
        • HSP
        • 串流格式：SBC
        藍牙版本
        5.0
        有效範圍
        最多 10  米

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 電源

        電池類型
        鋰離子電池
        音樂播放時間
        5+15  hr
        待機時間
        200 小時
        通話時間
        5+15 小時
        充電時間
        2  hr

      • 聲音

        音響系統
        封閉式
        振動膜
        PET
        頻率響應
        20 - 20 000  Hz
        磁鐵類型
        NdFeB
        喇叭直徑
        8 毫米
        阻抗
        16 Ohm
        最大輸入電量
        5  mW
        敏感度
        105 dB (1K Hz)

      • 外盒

        產品包裝數目
        24
        長度
        32.2  厘米
        寬度
        22.7  厘米
        高度
        42  厘米
        總重量
        5.52  千克
        淨重
        3.456  千克
        GTIN
        1 48 95229 11038 7
        淨重
        2.064  千克

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        3
        長度
        15  厘米
        寬度
        10.5  厘米
        高度
        19.7  厘米
        總重量
        0.633  千克
        淨重
        0.375  千克
        GTIN
        2 48 95229 11038 4
        淨重
        0.258  千克

      • 產品尺寸

        高度
        3.6  厘米
        寬度
        3.2  厘米
        深度
        7.4  厘米
        纜線長度
        0  厘米
        重量
        0.057  千克

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        高度
        17.5  厘米
        寬度
        9.5  厘米
        深度
        4.5  厘米
        總重量
        0.164  千克
        淨重
        0.086  千克
        淨重
        0.078  千克
        EAN
        48 95229 11038 0
        包括的產品數目
        1

      • UPC

        UPC
        8 40063 20158 3

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 3 種耳罩尺寸
      • USB 充電線

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