當您遇上值得全心聆聽的樂曲時，這款真無線耳機可讓您沉浸其中，絕不分心。外部麥克風與內部麥克風互相配合，隔絕外部噪音。感知模式可因應需要讓您重返現實世界。
無論要播放任何歌曲，完美調諧的 13 毫米驅動器皆可呈現強勁低音與震撼人心的清晰度。一旦取出耳機，音樂就會暫停，重戴後就會繼續播放。
充電盒可以無線充電，亦可透過 USB-C 充電。充滿電的充電盒可以提供額外 18 小時播放時間。耳機充電一次可播放 6 小時（使用 ANC 則為 5 小時）。充電 15 分鐘則可延長使用 1 小時。
圓形耳機外殼觸感極佳，設計能巧妙捕捉光線，營造出優雅而低調的造型。橢圓形音管舒適貼合耳道，可將被動式噪音阻隔效果發揮得淋漓盡致。
兩邊耳機均配備兩個麥克風，可專注於您的聲音，大大降低四周環境傳來的噪音。如果您身處較為安靜的地方，無需在說話時隔絕噪音，單聲道模式可讓您僅用一邊耳機通話。
由您從充電盒取出耳機的那一瞬起，耳機便準備好配對。一旦配對完畢，耳機便會記住最後與其配對的裝置。兩邊耳機均配備觸摸控制，讓您輕鬆掌控音樂、通話和音量。
增強低音、減弱高音 - Philips 耳機應用程式隨您掌控所聽音樂。自行調節音效或從預設風格中挑選所好。只需點擊一下，即可在預設的 ANC 模式之間切換。
只要點擊左耳機上的觸摸控制，即可喚醒 Google Assistant 或任何其他語音助理。全面整合其中的 Google Assistant 可讓您徹底免提操控。透過耳機聽取通知，亦可要求裝置播放音樂等等。
小巧充電盒再方便不過了，這些真正的無線耳機還可以抵擋從任何方向飛濺而來的水滴。但一點汗水對它來說不成問題，而在下雨時您也可不必擔心。
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