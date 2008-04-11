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- 8 款 QuickFit 水龍頭轉接器，彩色編碼的 PureProtect 提示
Micro X-Clean 是一套多功能過濾系統，包括一個高科技設計的超微細聚碸中空絲膜（擁有超過 3000 億個微孔，有效過濾 99.99% 的各類細菌），另外還有負離子交換器，可去除有害的可溶解鉛，以及微細粒狀活性碳去除有害氯化物及有害的工業污染物，例如揮發性有機化合物以及殺蟲劑 CAT 等農業污染物。此外，更可去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾芯還可保留飲用水中對人體健康十分重要的礦物質。
濾水器的電子流量計在 LCD 顯示屏，以公升為單位顯示實際剩餘過水容量。當濾網需要更換時，顯示屏上會顯示一個閃爍符號提醒更換濾芯。
這款小巧濾水器可實現每分鐘高達 2 公升的水流量，與一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動用水選擇杆，即可選擇直流或花灑式流出已過濾或未經過濾的水。
這個進階濾水器隨附數個 Quick Fit 水龍頭轉接器，助您輕鬆簡單在水龍頭安裝濾水器。精於心，簡於形。
進階 QuickTwist 濾芯更換機制，令更換濾芯快捷、簡單及安全，為濾水器帶來精於心，簡於形。
淨化系統
設計規格
濾芯規格
輸入水條件
一般規格
持續性
原產地
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