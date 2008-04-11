去除細菌、可溶解鉛和有害的有機物質

Micro X-Clean 是一套多功能過濾系統，包括一個高科技設計的超微細聚碸中空絲膜（擁有超過 3000 億個微孔，有效過濾 99.99% 的各類細菌），另外還有負離子交換器，可去除有害的可溶解鉛，以及微細粒狀活性碳去除有害氯化物及有害的工業污染物，例如揮發性有機化合物以及殺蟲劑 CAT 等農業污染物。此外，更可去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾芯還可保留飲用水中對人體健康十分重要的礦物質。