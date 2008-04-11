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    水龍頭濾水器

    WP3822

    隨時享用清純的飲用水

    緊湊精密型濾水器採用 Micro X-Pure 濾網，透過殺菌並排除可溶性鉛化合物、有害的有機化合物和氯化物提供安全純淨的水。其精確的顯示屏準確告訴您何時更換濾網。

    查看各種好處
    建議零售價: HK$868.00

    水龍頭濾水器

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    隨時享用清純的飲用水

    具有数碼 PureProtect 提示

    • Micro X-Pure
    • 數碼

    去除細菌、可溶解鉛和有害的有機物質

    Micro X-Clean 是一套多功能過濾系統，包括一個高科技設計的超微細聚碸中空絲膜（擁有超過 3000 億個微孔，有效過濾 99.99% 的各類細菌），另外還有負離子交換器，可去除有害的可溶解鉛，以及微細粒狀活性碳去除有害氯化物及有害的工業污染物，例如揮發性有機化合物以及殺蟲劑 CAT 等農業污染物。此外，更可去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾芯還可保留飲用水中對人體健康十分重要的礦物質。

    LCD 顯示屏告訴您何時更換濾芯

    濾水器的電子流量計在 LCD 顯示屏，以公升為單位顯示實際剩餘過水容量。當濾網需要更換時，顯示屏上會顯示一個閃爍符號提醒更換濾芯。

    高流量可實現高達每分鐘 2 公升的水流量

    這款小巧濾水器可實現每分鐘高達 2 公升的水流量，與一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動用水選擇杆，即可選擇直流或花灑式流出已過濾或未經過濾的水。

    Quick Fit 水龍頭轉接器可輕鬆安裝到水龍頭上

    這個進階濾水器隨附數個 Quick Fit 水龍頭轉接器，助您輕鬆簡單在水龍頭安裝濾水器。精於心，簡於形。

    進階 Quick Twist 機制，簡單更換濾芯

    進階 QuickTwist 濾芯更換機制，令更換濾芯快捷、簡單及安全，為濾水器帶來精於心，簡於形。

    技術規格

    • 淨化系統

      除菌
      99.99  %
      去除渾濁物質
      3000 升或大約 1 年
      去除 VOC
      氯氣濾除率
      >75  %
      去除殺蟲劑
      去除荷爾蒙物質

    • 設計規格

      顏色
      白色和銀色
      材料
      塑膠
      產品重量
      390  克
      產品尺寸 (L x W x H)
      93 x 144 x 112  毫米

    • 濾芯規格

      主要濾材
      • 空心纖維薄膜
      • 粒狀活性碳 GAC
      • 離子交換樹脂
      • 前層濾網過濾沉積物
      濾網使用壽命
      1500 升或約 3 個月

    • 輸入水條件

      最小入水水壓
      0.7  Bar
      最低入水水溫
      50  °C
      最大入水水壓
      3.5  Bar

    • 一般規格

      更換濾芯
      WP3922
      配件
      8 款 QuickFit 水龍頭轉接器，彩色編碼的 PureProtect 提示
      用水選擇
      • 經過過濾的水霧
      • 未經過濾的水霧
      • 未經過濾的水流
      水流量
      1.6  公升/分鐘
      水流量
      5  °C

    • 持續性

      包裝
      超過 90% 可回收物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 原產地

      濾水器
      日本
      替換濾網
      日本

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 8 款 QuickFit 水龍頭轉接器，彩色編碼的 PureProtect 提示

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