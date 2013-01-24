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隨時享用清純的飲用水
基於空心纖維薄膜和負離子交換器的進階過濾系統可消除細菌、有害的有機物質、氯氣和鉛。能夠提升水的味道和氣味，並保留有益礦物質。 查看各種好處
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Micro X-Clean 是一套多功能過濾系統。它包括一個高科技聚碸中空絲膜（擁有超過 300 億個微孔，可有效過濾 99.99% 的各類細菌)，以及一個離子交換器，可去除有害的可溶解鉛，微細粒狀活性炭可去除有害的氯化物、有害的工業污染物（如揮發性有機化合物）以及農業污染物（如殺蟲劑 CAT），還可以去除難聞氯氣、臭味和異味。使用該過濾器還可以保留飲用水中對人體健康十分重要的有益礦物質。
進階 QuickTwist 濾芯更換機制，令更換濾芯快捷、簡單及安全，為濾水器帶來精於心，簡於形。
一般規格
設計規格
淨化系統
濾芯規格
輸入水環境
原產地
持續性
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