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水龍頭濾水器替換濾芯

WP3922
  • 隨時享用清純的飲用水 隨時享用清純的飲用水 隨時享用清純的飲用水
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    水龍頭濾水器替換濾芯

    WP3922

    隨時享用清純的飲用水

    基於空心纖維薄膜和負離子交換器的進階過濾系統可消除細菌、有害的有機物質、氯氣和鉛。能夠提升水的味道和氣味，並保留有益礦物質。 查看各種好處

    建議零售價: HK$398.00

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      隨時享用清純的飲用水

      透過 Micro X-Pure 濾網

      • Micro X-Pure

      去除細菌、可溶解鉛和有害的有機物質

      Micro X-Clean 是一套多功能過濾系統。它包括一個高科技聚碸中空絲膜（擁有超過 300 億個微孔，可有效過濾 99.99% 的各類細菌)，以及一個離子交換器，可去除有害的可溶解鉛，微細粒狀活性炭可去除有害的氯化物、有害的工業污染物（如揮發性有機化合物）以及農業污染物（如殺蟲劑 CAT），還可以去除難聞氯氣、臭味和異味。使用該過濾器還可以保留飲用水中對人體健康十分重要的有益礦物質。

      進階 Quick Twist 機制，簡單更換濾芯

      進階 QuickTwist 濾芯更換機制，令更換濾芯快捷、簡單及安全，為濾水器帶來精於心，簡於形。

      技術規格

      • 一般規格

        水流量
        5  °C
        水流量
        1.6  公升/分鐘

      • 設計規格

        顏色
        白色
        產品重量
        180  克
        產品尺寸 (L x W x H)
        60 x 64 x 105  毫米
        材料
        塑膠

      • 淨化系統

        除菌
        99.99  %
        氯氣濾除率
        >75  %
        去除渾濁物質
        3000 升或大約 1 年
        去除 VOC
        去除荷爾蒙物質
        去除殺蟲劑

      • 濾芯規格

        濾芯壽命
        1500 升或約 3 個月
        主要濾材
        • 空心纖維薄膜
        • 粒狀活性碳 GAC
        • 離子交換樹脂
        • 前層濾網過濾沉積物

      • 輸入水環境

        最小入水水壓
        0.7  Bar
        最大入水水壓
        3.5  Bar
        最低入水水溫
        50  °C

      • 原產地

        更換濾芯
        日本

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料

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