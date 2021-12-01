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徹底的家居清潔。
Philips 無線吸塵機 8000 系列只需充滿電一次，即可以最佳效能清潔您的整個家居。憑藉 360° 全角度吸扒，它成為唯一一款只需充滿電一次*，即可清潔超過 125 平方米的充電式高效能直立式吸塵機。
360° 全角度吸扒
長達 70 分鐘，強力模式 28 分鐘
床褥吸扒
為達到最佳效能，您往往會以高檔使用您的清潔裝置。對於無線吸塵機而言，這往往不太現實，因為強力模式下的使用時間會大大縮短。但如果您能擁有一台使用時間足以覆蓋整個屋子的無線吸塵機呢？憑藉最新一代的鋰離子電池，它成為了高檔模式下使用時間最長的直立式吸塵機，您現在只需充滿電一次，即可清潔超過 125 平方米。
使用吸塵機清潔時，您往往希望地板上的所有東西都能一次過吸走，無需在同一個表面多次來回推動。360° 全角度吸扒每推動一下可吸走多達 99.7% 塵埃和污垢，地板徹底潔淨！憑藉專利 360° 吸塵技術，它可以從吸嘴的各個側面吸取更多的灰塵和污垢，讓您的每一下動作都能徹底清潔！
您知道您的地板上其實佈滿隱藏的灰塵和污垢嗎？地板上的大部分污垢是肉眼看不見的。現在，得益於配備 LED 照明燈的吸扒，您能夠輕鬆找出並清除灰塵、絨毛、頭髮和碎屑，隨時隨地進行清潔。
對德國 2019 年 6 月 MAT 最暢銷的 10 款價格超過 300 歐元的無線直式立吸塵機進行了測試
使用時間和覆蓋範圍基於 Philips 內部追蹤方法。
利用 Philips 根據國際標準 IEC60312-1 研發的粗塵垢測試。2018 年 1 月。「推動一下」指推動吸塵機向前及向後一次的動作。