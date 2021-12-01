徹底的家居清潔。
Philips 無線吸塵機 8000 系列只需充滿電一次，即可以最佳效能清潔您的整個家居。憑藉 360° 全角度吸扒，它成為唯一一款只需充滿電一次*，即可清潔超過 125 平方米的充電式高效能直立式吸塵機。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
徹底的家居清潔。
Philips 無線吸塵機 8000 系列只需充滿電一次，即可以最佳效能清潔您的整個家居。憑藉 360° 全角度吸扒，它成為唯一一款只需充滿電一次*，即可清潔超過 125 平方米的充電式高效能直立式吸塵機。 查看各種好處
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Philips 無線吸塵機 8000 系列只需充滿電一次，即可以最佳效能清潔您的整個家居。憑藉 360° 全角度吸扒，它成為唯一一款只需充滿電一次*，即可清潔超過 125 平方米的充電式高效能直立式吸塵機。 查看各種好處
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徹底的家居清潔。
Philips 無線吸塵機 8000 系列只需充滿電一次，即可以最佳效能清潔您的整個家居。憑藉 360° 全角度吸扒，它成為唯一一款只需充滿電一次*，即可清潔超過 125 平方米的充電式高效能直立式吸塵機。 查看各種好處
為達到最佳效能，您往往會以高檔使用您的清潔裝置。對於無線吸塵機而言，這往往不太現實，因為強力模式下的使用時間會大大縮短。但如果您能擁有一台使用時間足以覆蓋整個屋子的無線吸塵機呢？憑藉最新一代的鋰離子電池，它成為了高檔模式下使用時間最長的直立式吸塵機，您現在只需充滿電一次，即可清潔超過 125 平方米。
使用吸塵機清潔時，您往往希望地板上的所有東西都能一次過吸走，無需在同一個表面多次來回推動。360° 全角度吸扒每推動一下可吸走多達 99.7% 塵埃和污垢，地板徹底潔淨！憑藉專利 360° 吸塵技術，它可以從吸嘴的各個側面吸取更多的灰塵和污垢，讓您的每一下動作都能徹底清潔！
不同的清潔需求需要以不同的清潔模式應對。我們長效持久的 25 伏鋰離子電池可為您帶來長達 70 分鐘的環保模式使用時間，35 分鐘的普通模式使用時間，以及 28 分鐘的強力模式使用時間，期間無需再次充電。
您知道您的地板上其實佈滿隱藏的灰塵和污垢嗎？地板上的大部分污垢是肉眼看不見的。現在，得益於配備 LED 照明燈的吸扒，您能夠輕鬆找出並清除灰塵、絨毛、頭髮和碎屑，隨時隨地進行清潔。
Philips PowerCyclone 10 是我們最新的無塵袋技術，現已集成到一款無線吸塵機中。Philips PowerCyclone 10 能保持更強勁持久的吸力，效率提高 30%。
PowerBlade 數碼摩打產生極高的氣流速度，使吸扒能夠從四面八方吸取更多的灰塵和污垢。借助智能數碼顯示器，您可以隨時控制摩打並根據需求調整其速度！我們的智能數碼顯示器還會提示您何時需要清潔濾網。濾網清潔指示燈將幫助您維護產品，令產品始終保持最佳性能。
不同的表面需要不同的吸扒和配件應對。Philips 直立式吸塵機的配件簡單易用，一按轉換，例如集合到手提式吸塵機中的小型窄縫吸嘴，以及集合到管中的毛刷配件。如需應對額外的需求，床褥吸扒是去除寵物毛髮的理想選擇，而超長窄縫吸嘴則適合清潔難以觸及的位置。
Philips 無線吸塵機 8000 系列靈活易用，即使狹窄且難以觸及的位置隙亦可深入清潔。吸塵機的集塵桶置於頂部，因此吸塵時可使用更低角度甚至完全平放，深入清潔傢俬底下的罅隙。
效能
吸扒與配件
重量與尺寸
持續性
過濾
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