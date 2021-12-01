長效持久的強力模式，只需充滿電一次，即可清潔超過 125 平方米

為達到最佳效能，您往往會以高檔使用您的清潔裝置。對於無線吸塵機而言，這往往不太現實，因為強力模式下的使用時間會大大縮短。但如果您能擁有一台使用時間足以覆蓋整個屋子的無線吸塵機呢？憑藉最新一代的鋰離子電池，它成為了高檔模式下使用時間最長的直立式吸塵機，您現在只需充滿電一次，即可清潔超過 125 平方米。