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8000 Series

無線直立式吸塵機

XC8043/61
  • 徹底的家居清潔。 徹底的家居清潔。 徹底的家居清潔。
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    8000 Series 無線直立式吸塵機

    XC8043/61

    徹底的家居清潔。

    Philips 無線吸塵機 8000 系列只需充滿電一次，即可以最佳效能清潔您的整個家居。憑藉 360° 全角度吸扒，它成為唯一一款只需充滿電一次*，即可清潔超過 125 平方米的充電式高效能直立式吸塵機。 查看各種好處

    建議零售價: HK$3,888.00

    8000 Series 無線直立式吸塵機

    徹底的家居清潔。

    Philips 無線吸塵機 8000 系列只需充滿電一次，即可以最佳效能清潔您的整個家居。憑藉 360° 全角度吸扒，它成為唯一一款只需充滿電一次*，即可清潔超過 125 平方米的充電式高效能直立式吸塵機。 查看各種好處

    徹底的家居清潔。

    Philips 無線吸塵機 8000 系列只需充滿電一次，即可以最佳效能清潔您的整個家居。憑藉 360° 全角度吸扒，它成為唯一一款只需充滿電一次*，即可清潔超過 125 平方米的充電式高效能直立式吸塵機。 查看各種好處

    建議零售價: HK$3,888.00

    8000 Series 無線直立式吸塵機

    徹底的家居清潔。

    Philips 無線吸塵機 8000 系列只需充滿電一次，即可以最佳效能清潔您的整個家居。憑藉 360° 全角度吸扒，它成為唯一一款只需充滿電一次*，即可清潔超過 125 平方米的充電式高效能直立式吸塵機。 查看各種好處

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      您知道您的地板上其實佈滿隱藏的灰塵和污垢嗎？地板上的大部分污垢是肉眼看不見的。現在，得益於配備 LED 照明燈的吸扒，您能夠輕鬆找出並清除灰塵、絨毛、頭髮和碎屑，隨時隨地進行清潔。

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      Philips PowerCyclone 10 是我們最新的無塵袋技術，現已集成到一款無線吸塵機中。Philips PowerCyclone 10 能保持更強勁持久的吸力，效率提高 30%。

      可透過智能顯示輕鬆控制 PowerBlade 數碼摩打

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      PowerBlade 數碼摩打產生極高的氣流速度，使吸扒能夠從四面八方吸取更多的灰塵和污垢。借助智能數碼顯示器，您可以隨時控制摩打並根據需求調整其速度！我們的智能數碼顯示器還會提示您何時需要清潔濾網。濾網清潔指示燈將幫助您維護產品，令產品始終保持最佳性能。

      配備窄縫吸嘴和毛刷，另附額外配件

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      不同的表面需要不同的吸扒和配件應對。Philips 直立式吸塵機的配件簡單易用，一按轉換，例如集合到手提式吸塵機中的小型窄縫吸嘴，以及集合到管中的毛刷配件。如需應對額外的需求，床褥吸扒是去除寵物毛髮的理想選擇，而超長窄縫吸嘴則適合清潔難以觸及的位置。

      全面清潔每個角落，即使傢俬底下的罅隙亦可深入清潔

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      Philips 無線吸塵機 8000 系列靈活易用，即使狹窄且難以觸及的位置隙亦可深入清潔。吸塵機的集塵桶置於頂部，因此吸塵時可使用更低角度甚至完全平放，深入清潔傢俬底下的罅隙。

      技術規格

      • 效能

        電池類型
        鋰離子
        顏色
        冰川藍
        操作音量
        84 dB
        電池電壓
        25 V
        充電時間
        5 hour(s)
        使用時間
        70 minute(s)
        氣流（最大）
        1100 l/min

      • 吸扒與配件

        標準吸扒
        360° 全角度吸扒
        隨附配件
        綜合式毛刷
        額外吸扒
        床褥吸扒

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        1170x260x220 mm
        產品重量
        2.7 kg

      • 持續性

        包裝
        >90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 過濾

        過濾系統
        三重離心力過濾
        集塵量：
        0.6 L

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