產品及強勁毛刷可以自動自清潔

完成清潔後，您只需將產品放在使用後清潔及收納基座上即可進行自動自清潔，充分清洗產品及強勁毛刷。完成後，您可以將包括強勁毛刷在內的整個系統一齊存放，確保乾淨並方便下一次使用。