AquaTrio Cordless 無線乾濕兩用吸塵機 7000 系列
先進衛生的地板清潔
創新設計的 AquaTrio 無線 7000 系列乾濕兩用吸塵機具備先進技術，為您帶來極致清潔效能。先進技術及靈活設計，即使傢俬之間及底部等難以觸及的地方，亦能有效地進行拖地清潔。 查看各種好處
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AquaTrio Cordless 無線乾濕兩用吸塵機 7000 系列
先進衛生的地板清潔
一次過為您的硬地板吸塵及有效地進行拖地清潔
- 吸塵並徹底拖地
- 簡單易用的靈活設計
- 自動自清潔
- 長達 25 分鐘清潔時間及高達 180 平方米清潔面積**
AquaSpin 吸扒可以一次過吸塵拖地
AquaSpin 吸扒可以一次過為硬地板吸塵拖地，有效去除塵、污垢、污漬、滴漏和高達 99.9% 細菌。獨特吸扒經過專門設計，可以吸走吸扒前後的灰塵，確保每一下都能徹底清潔。
兩個高速毛刷可以拖淨地板，保持衛生
創新的專利高速旋轉毛刷技術配搭持續流動的淨水，確保強勁毛刷能夠進行自清潔，防止灰塵散落在地板上。因此您無需再沖洗並擰乾髒拖把，然後再次清潔！
始終使用淨水拖地
淨水箱的持續流動淨水會釋放至地板，這樣能確保地板的每個角落都能使用淨水清潔。不像傳統的手動拖把，您無需再使用污水拖地！
Aqua Diffusion 系統可以鎖住污水
所有吸附的乾濕灰塵會被立即分離，並鎖在污水箱。您可以隨時清空水箱，無需接觸拖地污水。
增強難以觸及地方的清潔效果
輕鬆舒適地清潔桌腳椅腳附近的區域。您可以操控裝置清潔難以觸及的地方，例如灰塵積聚的底座及房間邊緣。
靈活的無線清潔設計，帶來高效的清潔表現
靈活設計讓您可以對傢俬底部難以觸及的地方進行吸塵拖地。產品可以進入完全平坦的位置，無需提起吸扒並離開地板。
3 種清潔模式，針對不同清潔需要進行調節
產品具備 3 種清潔模式。正常拖地模式適合定期拖地。強力拖地模式適合清潔頑固污跡。吸水模式可以吸乾地板的剩餘水跡。使用數碼 LCD 智能顯示器切換電力設定。
產品及強勁毛刷可以自動自清潔
完成清潔後，您只需將產品放在使用後清潔及收納基座上即可進行自動自清潔，充分清洗產品及強勁毛刷。完成後，您可以將包括強勁毛刷在內的整個系統一齊存放，確保乾淨並方便下一次使用。
數碼 LCD 智能顯示器提供使用中及使用後指導
數碼 LCD 智能顯示器會在清潔過程中及清潔後為您提供您所需的所有指導資訊。透過 LCD 顯示器獲取電量狀態、清潔模式、維護支援等的實時資訊。
技術規格
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效能
- 電池類型
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鋰電池
- 充電時間
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4 小時
- 電池電壓
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25.9V
- 使用時間
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25 分鐘
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可用性
- 凈水箱容量
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670 毫升
- 污水箱容量
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600 毫升
- 可用清潔劑
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Philips 地板清潔解決方案 XV1792/01
- 污水箱已滿指示燈
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是
- 每個電池的表面面積
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高達 180 平方米
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過濾
- 過濾系統
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Aqua Diffusion 系統
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吸扒與配件
- 標準吸扒
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AquaSpin 吸扒
- 內含配件
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設計
- 顏色
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碳灰色及香檳色
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持續性
- 包裝
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> 90% 可回收物料
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重量及尺寸
- 重量
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4.6 公斤
- 設定過程尺寸
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長 26.5 x 寬 22.5 x 高 110 厘米
- 使用後清潔及收納基座尺寸
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長 34.5 x 寬 32 x 高 24.3
- 僅使用水測試金黃色葡萄球菌
- *運行時間適用於正常模式下使用一塊充滿電的電池。清潔範圍基於 IEC 標準 0.5 米/秒測試速度計算得出。
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