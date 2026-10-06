我的飛利浦義式咖啡機沒有流出咖啡

如果您的義式咖啡機發出巨大噪音，且水沒有流到水箱，這通常是因為咖啡機中的空氣無法外流。

下列步驟將協助您解決此問題：

1. 關閉咖啡機電源

2. 清空水箱並取出 AquaClean 濾水器 (或您咖啡機使用的任何其他濾水器)

3. 將水箱裝滿水後放回原位

4. 再次開啟咖啡機電源。一旦咖啡機加熱，請選擇熱水，並讓 2-3 杯熱水量流出



如果您使用 AquaClean 濾水器，請依照以下額外步驟，確認濾水器已裝妥且安裝正確，以便使用：

1. 甩動 AquaClean 濾水器 5 秒鐘

2. 將濾水器以上下顛倒的方式壓入裝水的容器/盛物碗中，直到不再產生氣泡為止

3. 將濾水器放回水箱內，並將水箱裝滿水

4. 重新啟動機器，並將電源關閉後再開啟

5. 選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水



請注意：如果您使用 AquaClean 濾水器的時間超過三個月，請予以更換。若此濾網的使用時間已超過此期間，可能會堵塞。