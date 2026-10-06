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我的飛利浦義式咖啡機沒有流出咖啡
如果您的飛利浦義式咖啡機無法流出咖啡，請找出下列可能的原因和解決問題的方式。
如果您在第一次使用咖啡機時注意到這一點，請注意，在這種情況下，只看到幾滴咖啡是正常現象。只要您多沖煮幾杯咖啡後，應該就能沖煮出預期的咖啡量。
如果您的義式咖啡機發出巨大噪音，且水沒有流到水箱，這通常是因為咖啡機中的空氣無法外流。
下列步驟將協助您解決此問題：
1. 關閉咖啡機電源
2. 清空水箱並取出 AquaClean 濾水器 (或您咖啡機使用的任何其他濾水器)
3. 將水箱裝滿水後放回原位
4. 再次開啟咖啡機電源。一旦咖啡機加熱，請選擇熱水，並讓 2-3 杯熱水量流出
如果您使用 AquaClean 濾水器，請依照以下額外步驟，確認濾水器已裝妥且安裝正確，以便使用：
1. 甩動 AquaClean 濾水器 5 秒鐘
2. 將濾水器以上下顛倒的方式壓入裝水的容器/盛物碗中，直到不再產生氣泡為止
3. 將濾水器放回水箱內，並將水箱裝滿水
4. 重新啟動機器，並將電源關閉後再開啟
5. 選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水
請注意：如果您使用 AquaClean 濾水器的時間超過三個月，請予以更換。若此濾網的使用時間已超過此期間，可能會堵塞。
如果沖煮裝置太髒或阻塞，可能也是讓義式咖啡機無法流出咖啡的原因。
為避免發生這種情況，請務必每週沖洗沖煮裝置，如下列步驟所述 (或如教學影片所示)。
1. 關閉義式咖啡機的電源。等待 15 至 20 秒，直到咖啡機完全關閉，且不再發出任何聲響
2. 打開檢修門，取出沖煮裝置。將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，便能取出沖煮裝置
3. 以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其風乾後再放回
請注意：為了徹底清潔沖煮裝置，推薦您使用飛利浦咖啡脂清潔錠 (CA6704)。
沒有咖啡流出的另一個原因可能是出水口堵塞。
您可使用管路清潔器或針以清除髒汙。
如果在使用預磨咖啡功能時超過正確的咖啡渣量，這可能會導致沖煮裝置過度添加咖啡：咖啡粉會遭丟棄，咖啡機也不會流出咖啡。
為避免在使用預磨咖啡功能時發生這種情形： 在預磨咖啡槽中加入預磨咖啡粉之前，請先確認咖啡機已正確開啟並可供使用。僅限使用隨附的咖啡匙裝入滿滿一匙且頂部抹平的咖啡粉。
如果義式咖啡機內有水垢堆積，可能導致故障。
所有飛利浦義式咖啡機都有專屬的除垢指示燈，建議您在咖啡機發出指示時盡快進行除垢。
您的咖啡機無法流出咖啡的另一個可能原因是預磨咖啡槽。
如果這就是原因所在，您可以依照下列步驟或教學影片進行修復：
1. 關閉義式咖啡機的電源。等待 15 至 20 秒，直到咖啡機完全關閉，且不再發出任何聲響
2. 打開檢修門，將 [推] (PUSH) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置
3. 打開預磨咖啡槽的蓋子，插入湯匙握把
4. 上下移動握把，直到阻塞的咖啡粉掉落。
如果這些解決方案無法解決問題，請聯絡我們以取得進一步的協助。
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