產品支援
zh/en

支援主頁

Philips 支援

我的飛利浦義式咖啡機沖煮裝置下方有咖啡粉

如果您在飛利浦義式咖啡機沖煮裝置的下方或內部發現咖啡粉，請參閱以下解決方案與說明影片。 

此頁面之資訊適用於以下型號： EP3341/89, EP5547/90, EP2230/10. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

常見問題解答

聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

在尋找其他內容？

探索所有 Philips 支援選項

支援主頁