我的飛利浦義式咖啡機沒有沖煮咖啡即丟棄咖啡粉

使用預磨咖啡功能沖煮咖啡時，機器必須先開啟電源，讓其準備就緒，再將預磨的咖啡加至預磨咖啡槽內。



僅限使用隨附的咖啡匙裝入滿滿一匙且頂部抹平的咖啡粉。咖啡粉過量可能造成沖煮裝置過滿，進而取消咖啡沖煮程序。咖啡粉會被丟棄，不會流出咖啡。