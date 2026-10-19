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我的飛利浦義式咖啡機沒有沖煮咖啡即丟棄咖啡粉
當咖啡沖煮取消時，您的飛利浦義式咖啡機會丟棄咖啡粉。請閱讀下方資訊以瞭解更多資訊與解決方案。
使用預磨咖啡功能沖煮咖啡時，機器必須先開啟電源，讓其準備就緒，再將預磨的咖啡加至預磨咖啡槽內。
僅限使用隨附的咖啡匙裝入滿滿一匙且頂部抹平的咖啡粉。咖啡粉過量可能造成沖煮裝置過滿，進而取消咖啡沖煮程序。咖啡粉會被丟棄，不會流出咖啡。
髒污或阻塞的沖煮裝置可能導致機器無法流出咖啡。請務必每週沖洗沖煮裝置。請依照下列步驟操作，或是觀看我們的教學影片：
- 關閉機器電源，靜候機器完全關閉，直到不再有任何聲響 (可能需要 15-20 秒)。
- 打開檢修門，將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置。
- 以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其完全風乾後再放回。
沖煮咖啡前，如果咖啡豆不足，沖煮程序會取消。咖啡粉會被丟棄到咖啡渣盒中。
如要修正此問題，請在開始沖煮前確認您已裝入足夠的咖啡豆。
這些步驟是否無法解決問題？請與我們聯絡，取得進一步的協助。
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