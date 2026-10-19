產品支援
zh/en

支援主頁

Philips 支援

我的飛利浦義式咖啡機有滲漏問題

如果您發現飛利浦義式咖啡機漏水，請嘗試以下列原因和解決方案解決：

1.    您是否有注意到漏水滴至滴盤內？
2.    您是否有注意到清水是從機器下方或側邊漏出？
3.    您是否有在廚房桌上或機器底下看到棕色的水漬？
 

此頁面之資訊適用於以下型號： EP3341/89, EP5547/90, EP1220/00. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

常見問題解答

聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

在尋找其他內容？

探索所有 Philips 支援選項

支援主頁