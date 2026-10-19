我的飛利浦義式咖啡機有滲漏問題

即使您將咖啡出口流出的清洗水接至杯內，您還是會發現清洗水依舊會流入滴盤。這是因為機器會在自動沖洗或沖煮咖啡時，從內部將清洗水直接排入滴盤中。迴路的內部沖洗可確保機器發揮最佳效能。



在開啟及關閉機器電源時、沖煮飲品後，或是使用奶泡器之後，都會執行自動沖洗。



因為有此沖洗過程，您可能會經歷滴盤中總是有水，或滴盤的填滿速度比預期快的狀況。然而，這並不表示機器有洩漏。



請注意：如果在沖煮 2 杯咖啡後，滴盤即滿水，或是在一夜之後滴盤滿水，建議您與我們聯絡，以取得進一步的協助。

