產品支援
zh/en

支援主頁

Philips 支援

我的飛利浦義式咖啡機煮出清淡如水的咖啡

如果您注意到飛利浦義式咖啡機沖煮出清淡如水的咖啡，這可能有幾個原因。請檢閱下方所有的可能原因以及解決辦法。

 

此頁面之資訊適用於以下型號： EP3341/89, EP5547/90, EP1220/00. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

常見問題解答

聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

在尋找其他內容？

探索所有 Philips 支援選項

支援主頁