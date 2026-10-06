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我的飛利浦義式咖啡機水箱流不出水

無法外流的空氣可能會阻塞飛利浦義式咖啡機的水流供應，這可能是其中一個未從水箱抽水的原因。繼續閱讀以瞭解所有可能的原因，以及如何解決問題。

此頁面之資訊適用於以下型號： EP3341/89, EP5547/90, EP1220/00. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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