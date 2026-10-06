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我的飛利浦義式咖啡機水箱流不出水
無法外流的空氣可能會阻塞飛利浦義式咖啡機的水流供應，這可能是其中一個未從水箱抽水的原因。繼續閱讀以瞭解所有可能的原因，以及如何解決問題。
水箱未完全或未正確裝入時，義式咖啡機則無法從水箱中抽水。
• 如為水箱位於咖啡機正面的義式咖啡機：請務必完全推入水箱，確保正確插入。
• 如為水箱位於咖啡機上方的義式咖啡機：請確保水箱下的區域沒有髒污、灰塵或咖啡豆。
當咖啡機中的空氣無法外流，阻塞水流供應時，您可以依照下列步驟解決問題：
1. 關閉咖啡機電源
2. 清空水箱並取出 AquaClean 濾水器 (或您咖啡機使用的任何其他濾水器)
3. 將水箱裝滿水後放回原位
4. 重新開啟機器電源。當機器加熱時，請選擇熱水，並讓 2-3 杯熱水量流出
如果您使用 AquaClean 濾水器，請依照以下額外步驟，確認濾水器已裝妥且安裝正確，以便使用：
1. 甩動 AquaClean 濾水器 5 秒鐘
2. 將濾水器以上下顛倒的方式壓入裝水的容器/盛物碗中，直到不再產生氣泡為止
3. 將濾水器放回水箱內，並將水箱裝滿水
4. 重新啟動機器，並將電源關閉後再開啟
5. 選擇熱水，並流出 2-3 杯熱水
請注意：如果您使用 AquaClean 濾水器的時間超過三個月，請予以更換。若此濾網的使用時間已超過此期間，可能會堵塞。
這種機率僅適用於配備 Panarello 或經典奶泡器的飛利浦義式咖啡機。
如需瞭解熱水出水口是否阻塞，請拆下 Panarello/經典奶泡器的外部零件，並檢查出水口是否因水垢 (在此情況下，您會注意到出口周圍或壺嘴周圍的白色微粒) 而堵塞。
若發生此情形，且有堆積的水垢，您可以使用除垢溶液來清除水垢。
如果上述解決方案無法解決問題，請與我們聯絡。
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