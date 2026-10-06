我的飛利浦義式咖啡機水箱流不出水

這種機率僅適用於配備 Panarello 或經典奶泡器的飛利浦義式咖啡機。

如需瞭解熱水出水口是否阻塞，請拆下 Panarello/經典奶泡器的外部零件，並檢查出水口是否因水垢 (在此情況下，您會注意到出口周圍或壺嘴周圍的白色微粒) 而堵塞。

若發生此情形，且有堆積的水垢，您可以使用除垢溶液來清除水垢。



如果上述解決方案無法解決問題，請與我們聯絡。