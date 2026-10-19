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我無法將沖煮裝置插入飛利浦義式咖啡機

如果您無法將沖煮裝置插入飛利浦義式咖啡機，沖煮裝置可能不會處於中間位置。請參考下列秘訣，瞭解如何將其放回原位。

此頁面之資訊適用於以下型號： EP3341/89, EP5547/90, EP1220/00. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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