您可以使用安撫奶嘴隨附的攜帶盒，將 Avent ultra start、ultra soft 與 ultra air 安撫奶嘴放入微波爐中進行消毒。

請依照下列說明操作：

在冷自來水下沖洗安撫奶嘴。在攜帶盒中加入 25 ml/0.9 fl. oz. 的水。 將安撫奶嘴放入攜帶盒中，蓋上蓋子。 將攜帶盒放入微波爐中。以 700 W – 1000 W 的功率用微波爐加熱三分鐘。 讓攜帶盒冷卻五分鐘。 倒出攜帶盒中的水。

除了 ultra start、ultra soft 和 ultra air 以外，其他 Avent 安撫奶嘴 (例如 Classic 或 Freeflow) 不可放入攜帶盒中消毒。如果將 Classic 和 Freeflow 安撫奶嘴放入攜帶盒中消毒，產品可能會受損。