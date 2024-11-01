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如何消毒飛利浦 Avent 安撫奶嘴？

更新於 2024 年 10 月 14 日
您可以將 Avent 安撫奶嘴放入水中煮沸或以微波爐消毒。請於下方瞭解如何進行。

用水煮沸消毒。

您可以將安撫奶嘴放入水中煮沸五分鐘以進行消毒。

使用微波爐消毒 (僅限 ultra start、ultra soft 和 ultra air 安撫奶嘴)。

您可以使用安撫奶嘴隨附的攜帶盒，將 Avent ultra start、ultra soft 與 ultra air 安撫奶嘴放入微波爐中進行消毒。
請依照下列說明操作：

  1. 在冷自來水下沖洗安撫奶嘴。在攜帶盒中加入 25 ml/0.9 fl. oz. 的水。
  2. 將安撫奶嘴放入攜帶盒中，蓋上蓋子。
  3. 將攜帶盒放入微波爐中。以 700 W – 1000 W 的功率用微波爐加熱三分鐘。
  4. 讓攜帶盒冷卻五分鐘。
  5. 倒出攜帶盒中的水。

除了 ultra start、ultra soft 和 ultra air 以外，其他 Avent 安撫奶嘴 (例如 Classic 或 Freeflow) 不可放入攜帶盒中消毒。如果將 Classic 和 Freeflow 安撫奶嘴放入攜帶盒中消毒，產品可能會受損。

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