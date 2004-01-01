搜尋字眼

我已閱讀安撫奶嘴和 BPA 的新聞，如何驗證飛利浦 Avent 安撫奶嘴不含 BPA？

更新於 2025 年 10 月 21 日

所有飛利浦 Avent 安撫奶嘴系列皆不含 BPA。飛利浦 Avent 是父母與育兒品牌的領導廠商，我們將產品安全性視為最優先要務。我們會完全遵守全球立法機關制定的所有適用安全性要求，並遵守最嚴格的標準，以確保這一點。

在知悉飛利浦 Avent SCF085/60 安撫奶嘴的新聞之後，我們已與全球最大的獨立測試、檢查與認證專家組織 DEKRA 核對結果並進行進一步檢測。這些檢測也確認，包括本次檢測的樣品在內，我們的所有安撫奶嘴系列均未偵測到 BPA，並驗證這些產品皆不含 BPA。

