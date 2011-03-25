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奶瓶加熱器及消毒器 (3)

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    Avent 三合一 電子蒸汽消毒煲
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    Avent 三合一 電子蒸汽消毒煲

    SCF285/01

    • 殺滅 99.9% 有害細菌
    • 6 分鐘內即可消毒
    • 可放 6 個 Philips Avent 奶瓶
    • 可調較三合一設計
    HK$650.00*
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    Avent 快速奶瓶加熱器
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    Avent 快速奶瓶加熱器

    SCF358/00

    • 均勻加熱，不會形成熱點
    • 快速加熱
    • 快速解凍
    • 也可為嬰兒食物加熱
    HK$450.00*
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    Avent 快速奶瓶加熱器
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    Avent 快速奶瓶加熱器

    SCF355/00

    • 均勻加熱，不會形成熱點
    • 快速加熱
    • 溫和解凍
    • 也可為嬰兒食物加熱
    HK$380.00*
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