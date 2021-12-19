Monitor 曲面超闊 LCD 顯示器，配備 USB-C
清晰的全景畫面助您掌控每個作業
Philips Brilliance 曲面 WQHD 顯示器具備 DisplayHDR 400，為您帶來清晰的出色視覺效果。USB-C 及安全的彈出式電腦鏡頭配合 Windows Hello，提升您的工作效率。 查看各種好處
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Monitor 曲面超闊 LCD 顯示器，配備 USB-C
清晰的全景畫面助您掌控每個作業
- P 系列
- 34"（86.36 厘米）
- 3440 x 1440 (WQHD)
備有超闊 QHD 3440 x 1440 像素超高清圖像
這款 Philips 顯示器可帶來超高清 UltraWide Quad HD 3440 x 1440 像素影像。全新顯示器引入具備高像素密度及178/178 度廣角的高性能面板，使影像及圖像變得栩栩如生。UltraWide 的 21:9 規格能為並排比較創造更多空間，同時亦能顯示更多電子表格列。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。
MultiView 啟用即時雙連接及檢視
Philips MultiView 顯示器解像度極高，又可為您連接世界：MultiView 技術能啟用活躍式雙連接及檢視功能，讓您可以在不同裝置同時工作，桌上電腦和筆記簿型電腦雙開絕無問題，方便處理多項複雜事宜。
內置 USB-C 擴充基座
這款 Philips 顯示器內置 USB type-C 可供電擴充基座。纖薄的雙向 USB-C 連接器可輕鬆單線對接，可簡單地將鍵盤、滑鼠及 RJ-45 乙太網絡電纜等周邊設備連接到顯示器擴充基座。只需使用一根 USB-C 線連接筆記簿型電腦，即可觀看高解像度影片及傳輸超高速數據，同時為筆記簿型電腦供電及充電。
內置 KVM 切換裝置讓您輕易切換來源
MultiClient 內置 KVM 切換裝置讓您只需使用一組顯示器、鍵盤和滑鼠設備，就可以控制兩部電腦。使用一個便利的按鈕就能讓您快速切換來源。同時使用兩部電腦或在大型顯示器上顯示兩部不同電腦的設置變得非常簡單。
使用彈出式電腦鏡頭安全登入
Philips 創新又安全的電腦鏡頭會在您需要時彈出，在並非使用時安全地縮藏到顯示器內。電腦鏡頭更配備先進感測器以配合 Windows Hello 臉孔識別系統，讓您在 2 秒內即可登入 Windows 裝置，比起使用密碼登入更快了 3 倍。
DisplayHDR 400 帶來更逼真和出色的視覺效果
經 VESA 認證的 DisplayHDR 400 比起普通的 SDR 顯示器可呈現明顯的升級體驗。與其他「HDR 兼容」畫面不同，真正的 DisplayHDR 400 可帶來令人驚艷的亮度、對比度與色彩。配合整體亮度調整和最低 400 尼特的亮度，令影像呈現出更深沉的黑色和更明亮的對比，更加栩栩如生。以色彩更豐富的新色調，為您帶來更引人入勝的新視覺體驗。
不閃爍技術減少雙眼疲勞
由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。
LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適
研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。
PowerSensor 節省多達 70% 能源成本
PowerSensor 是一款內建式「人體感應器」，透過收發無害紅外線訊號確定用戶是否在顯示器旁邊，並在用戶離開電腦桌時自動降低顯示器亮度，最高可節省 70% 的電力成本，進而延長顯示器的使用壽命
技術規格
-
影像/顯示
- 面板尺寸
-
34 吋 / 86.36 厘米
- 螢幕比例
-
21:9
- LCD 面板類型
-
VA LCD
- 背光類型
-
W-LED 系統
- 像素點距
-
0.23175 x 0.23175 毫米
- 亮度
-
500
cd/m²
- 顯示色彩
-
16.7 百萬
- 色飽和度（典型）
-
NTSC 98%*、sRGB 120%*、Adobe RGB 88%*
- 色域（下限）
-
BT. 709 覆蓋率：96%*；DCI-P3 覆蓋率：90%*
- 對比率（一般）
-
3,000:1
- SmartContrast
-
80,000,000:1
- 響應時間（常規）
-
4 毫秒（灰階至灰階）*
- 可視角度
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- 影像增強功能
-
SmartImage
- 最高解像度
-
3440 x 1440 @ 100 Hz*
- 有效可視範圍
-
797.2 (H) x 333.7 (V) - 曲率為 1500R*
- 掃描頻率
-
30 - 160 kHz (H) / 48 - 100 Hz (V)
- sRGB
-
是
- Delta E
-
< 2 (sRGB)
- 不閃爍
-
是
- 像素密度
-
110 PPI
- LowBlue 模式
-
是
- 顯示器螢幕表層
-
防反光、2H、霧度 25%
- SmartUniformity 智能均勻色彩模式
-
93 ~ 105%
- EasyRead
-
是
- 適配同步 (Adaptive-Sync) 技術 (VRR)
-
是
- HDR
-
DisplayHDR 400 認證 (DP / HDMI)
- KVM
-
是
-
連接
- 訊號輸入
-
DisplayPort 1.4 x 1、HDMI 2.0 x 1、USB-C 3.2 Gen 2 x 1（上行，可供電高達 90 瓦）
- 同步輸入
-
分離同步
- 音訊（輸入/輸出）
-
耳機輸出
- RJ45
-
乙太網 LAN 速度高達 1G*、LAN 喚醒功能
- 訊號輸出
-
DisplayPort 輸出（DP、USB-C）*
- USB：
-
USB-C x 1，USB-B x 1（上行），USB 3.2 x 4（下行，配備 1 個快速充電 B.C 1.2）
- HDCP
-
HDCP 2.2 (HDMI / DP)
- HBR3
-
HBR3 (USB-C)
-
USB
- 功率輸出
-
USB PD 版本 3.0
- 超高速
-
數據和影片傳輸
- DP
-
內置 Display Port Alt 模式
- USB-C 最高供電
-
高達 90 瓦* （5V/3A；7V/3A；9V/3A；10V/3A；12V/3A；15V/3A；20V/4.5A）
- USB-C
-
可反轉插頭連接器
-
便捷功能
- 內置喇叭
-
5 瓦 x 2
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者
-
-
SmartImage
-
輸入
-
用戶
-
功能表
-
電源開啟/關閉
- OSD 語言
-
-
巴西葡萄牙文
-
捷克文
-
荷蘭文
-
英文
-
法文
-
芬蘭文
-
德文
-
希臘文
-
匈牙利文
-
意大利文
-
日文
-
韓文
-
葡萄牙文
-
抛光
-
俄語
-
簡體中文
-
西班牙文
-
瑞典文
-
繁體中文
-
土耳其文
-
烏克蘭文
- 其他便捷功能
-
-
Kensington 鎖
-
VESA 支架（100x100 毫米）
- 控制軟件
-
SmartControl
- MultiView
-
- 內置電腦鏡頭
-
彈出式 2 百萬像素全高清電腦鏡頭，配備麥克風和 LED 指示燈（適用於 Windows 10 Hello）
-
直立
- 高度調整
-
180
mm
- 旋轉掣
-
-180/180
度
- 傾斜度
-
-5 ~ 25
度
-
電源
- ECO 模式
-
33 瓦（典型值）
- 電源
-
- 關閉模式
-
零瓦配備零切換
- 開啟模式
-
34.1 瓦（典型值）（能源之星測試方法）
- 備用模式
-
< 0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈
-
-
尺寸
- 包裝（毫米）（寬x高x厚）
-
904 x 525 x 282
mm
- 產品（不含支架）（毫米）
-
807 x 367 x 110
mm
- 產品（含支架）（最大高度）
-
807 x 601 x 250
mm
-
重量
- 產品（含包裝）（千克）
-
15.48
kg
- 產品（含支架）（千克）
-
11.65
kg
- 產品（不含支架）（千克）
-
7.95
kg
-
操作條件
- 地勢高度
-
正常運作：+12,000 呎（3,658米）、不能運作：+40,000 呎（12,192米）
- 溫度範圍（操作）
-
0°C 至 40
°C
- 相對濕度
-
20%-80
%
- 溫度範圍（儲存）
-
-20°C 至 60
°C
- MTBF（展示）
-
70,000 小時（不包括背光）
-
持續性
- 環境與能源
-
-
PowerSensor
-
LightSensor
-
能源之星 8.0
-
EPEAT*
-
RoHS
- 使用後再生塑料
-
35%
- 可回收包裝材料
-
100
%
- 指定物質
-
-
合規性和標準
- 法令認可
-
-
CB
-
cETLus
-
FCC Class B
-
CE 標記
-
TUV/GS
-
TUV Ergo
-
CU-EAC
-
CCC
-
PSB
-
機殼
- 飾面
-
紋理
- 底部
-
黑色
- 前邊框
-
黑色
- 後蓋
-
黑色
- 顯示曲度的弧半徑（毫米）
- 最高解像度適用於 USB-C、DP 或 HDMI 輸入。
- 連接 USB-C 時，如果您的電腦不支援 HBR3，請將 USB 集線器設定轉為 USB 2.0，且解像度支援 3440 x 1440 @ 100 Hz。
- 響應時間值等於 SmartResponse
- BT. 709 / DCI-P3 覆蓋以 CIE1976 為基礎
- NTSC 區以 CIE1976 為基礎
- sRGB 區以 CIE1931 為基礎
- Adobe RGB 覆蓋以 CIE1976 為基礎
- 如您的乙太網連接速度較慢，請進入 OSD 功能表並選擇支援 LAN 速度為 1G 的 USB 3.0 或更高版本。
- DisplayPort 1.4 版本用於 HDR
- 要透過 USB-C 傳輸影片，您的筆記簿型電腦/裝置必須支援 USB-C DP Alt 模式
- 對於 USB-C 供電及充電功能，您的筆記簿型電腦/設備必須支援 USB-C 標準電源之輸送規格。更多詳細信息，請查閱您的筆記簿型電腦用戶手冊或咨詢製造商。
- 最高可支援的外置顯示器數量：使用 USB-C 為 1 個，使用 DP 為 2 個
- 最高外部顯示器解像度視乎頻寬限制而定。
- 如將顯示器連接至 USB-C 且電腦支援 HBR3，您可以在主顯示器以最高解像度 3440x1440@60Hz 使用 MST 功能，並在第二顯示器的解像度為 1920x1080@60Hz。否則，請透過 OSD 設定將主顯示器的 USB 設定轉為 USB2.0 以使用 MST 功能。
- 如透過 DP 使用 MST，主顯示器和第二顯示器均需要透過顯示器的 OSD 設定配置為 DP 輸出擴充模式，而主顯示器和第二顯示器的最高解像度只可為 3440x1440@60Hz。
- EPEAT 評級認證僅於 Philips 註冊產品的地方有效。請瀏覽 https://www.epeat.net/，查看您國家/地區的註冊狀態。
- 顯示器實際可能與顯示圖片有別。
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