備有超闊 QHD 3440 x 1440 像素超高清圖像

這款 Philips 顯示器可帶來超高清 UltraWide Quad HD 3440 x 1440 像素影像。全新顯示器引入具備高像素密度及178/178 度廣角的高性能面板，使影像及圖像變得栩栩如生。UltraWide 的 21:9 規格能為並排比較創造更多空間，同時亦能顯示更多電子表格列。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。