搜尋字眼

ZH
EN
疑難排解及支援

Monitor
曲面超闊 LCD 顯示器，配備 USB-C

346P1CRH/69
查看產品規格
346P1CRH/69 Monitor 曲面超闊 LCD 顯示器，配備 USB-C
在此頁面
登入或建立賬戶

註冊您的產品

您可立即存取手冊、度身定制的支援等服務。另外，這也非常快捷方便。
立即註冊

手冊與文件

軟件與驅動程式

Terms and Conditions
Terms and Conditions
返回其他問題
返回其他問題
客戶服務

我們應該怎樣為您提供協助？

尋找服務中心
聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

建議產品

成為 My Philips 會員

獲取產品保養期限

獲取推廣及特惠價

輕鬆取得產品支援

立即登記
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。