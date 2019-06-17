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已停產

4500i系列空氣清新機

AC4558/31

時刻呼吸更健康的空氣

Philips 全新空氣清新機系列 4500i 經專門設計，可與您的家居設計融為一體，利用高效時尚的解決方案，減少家居的 PM2.5、有害氣體及致敏原。

查看所有優點

用潔淨健康的空氣點綴您的家居

時刻呼吸更健康的空氣

  • 去除 99.9％ 小至3納米的粒子

  • 房間面積：高達 48平方米

  • PM2.5、氣體和致敏原監測

智能感應

智能感應

智能空氣感測器可偵測到最細微的空氣變化，並調節風扇速度，帶來最佳的空氣淨化效果。

智能自動淨化

智能自動淨化

提供 4 種專門設計的自動模式，包括：一般、污染、氣體和致敏原模式；讓您按照所需淨化空氣，營造安全的家居環境。

快速淨化結果

CADR（潔淨空氣輸送率）達每小時 400 立方米，8 分鐘內即可淨化 20 平方米房間的空氣*。

技術規格

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免責聲明

  1. 此為將 CADR（400 立方米/小時）除以房間大小（48 立方米）而得出之一次淨化理論時間（假設房間地面面積為 20 平方米，高 2.4 米）。

  2. 由第三方根據 GB/T 18801-2015 進行測試

  3. 濾網根據 iUTA 的 DIN71460-1 以 NaCl 氣霧劑進行測試。

  4. 於 Airmid Healthgroup Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒汙染的 28.5 立方米試驗室。

  5. 由第三方實驗室測試活性碳，顯示大部分吸孔為 1 至 2 納米，而活性碳的 AC 表面面積為每克 1070 平方米。相等於 1 個足球場的濾網總活性碳表面面積，為根據國際標準足球場大小計算所得。

  6. 由 GMT 根據 GB21551.3-2010 在 30 立方米的室內進行測試，並以（白色葡萄球菌）8032 作為測試細菌。