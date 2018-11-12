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    NanoProtect 納米級防護 複合甲醛HEPA 濾網

    FY4152/00

    時刻呼吸更健康的空氣

    這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能吸收並鎖住甲醛、總揮發性有機化合物以及異味。

    NanoProtect 納米級防護 複合甲醛HEPA 濾網

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    時刻呼吸更健康的空氣

    吸附小至 0.003 微米的有害粒子

    有效去除 0.003 微米粒子（800 倍 < PM2.5）

    HEPA 濾網採用 Philips Vitashield 技術，由超微細無紡布料製造，表面面積為 1.9 平方米，效能更穩定持久。

    吸收並阻隔甲醛、總揮發性有機化合物和異味

    活性碳濾網的表面面積相等於 32 個足球場。

    過濾致敏原，例如花粉、灰塵、寵物毛髮

    經歐洲過敏研究中心機構 (Ecarf) 證實能有效清除花粉、灰塵、塵蟎和寵物皮屑等致敏原

    過濾 99.9% 細菌及病毒 (H1N1)

    經 Airmid 證實能有效過濾 99.9% 細菌及病毒，例如 H1N1。

    能吸收大量有害氣體：累積凈化量 > 1500 毫克 

    有效吸收有害氣體，累積凈化量 (CCM) 超過 1500 毫克。高效能讓甲醛濃度保持低於國家標準（每立方米 0.08 毫克）。

    能吸收大量有害粒子：累積凈化量 >12000 毫克

    有效吸收粒子，累積凈化量 (CCM) 超過 12000 毫克。濾網採用熱黏合技術製造，加上以日本技術專門設計的 5 根橡膠接縫連接。強化的濾網結構能使濾網使用壽命更長久。濾網亦包含高達 54 個折疊層。

    整合式設計，輕鬆安裝濾網

    複合 HEPA 和活性碳濾網令安裝過程更簡便。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 重量與尺寸

      包裝尺寸（長 x 闊 x 高）
      390 x 304 x 65  mm
      產品重量
      1.2  kg
      產品尺寸（長x寬x高）
      372 x 292 x 60
      重量（含包裝）
      1.4  kg

    • 更換

      複合濾網
      適用於 Air Purifier AC4558/31

    • 效能

      過濾甲醛
      過濾 PM2.5
      過濾細菌
      過濾甲苯
      過濾病毒

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