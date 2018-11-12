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時刻呼吸更健康的空氣
這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能吸收並鎖住甲醛、總揮發性有機化合物以及異味。
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HEPA 濾網採用 Philips Vitashield 技術，由超微細無紡布料製造，表面面積為 1.9 平方米，效能更穩定持久。
活性碳濾網的表面面積相等於 32 個足球場。
經歐洲過敏研究中心機構 (Ecarf) 證實能有效清除花粉、灰塵、塵蟎和寵物皮屑等致敏原
經 Airmid 證實能有效過濾 99.9% 細菌及病毒，例如 H1N1。
有效吸收有害氣體，累積凈化量 (CCM) 超過 1500 毫克。高效能讓甲醛濃度保持低於國家標準（每立方米 0.08 毫克）。
有效吸收粒子，累積凈化量 (CCM) 超過 12000 毫克。濾網採用熱黏合技術製造，加上以日本技術專門設計的 5 根橡膠接縫連接。強化的濾網結構能使濾網使用壽命更長久。濾網亦包含高達 54 個折疊層。
複合 HEPA 和活性碳濾網令安裝過程更簡便。
原產地
重量與尺寸
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效能
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