清純水質，咖啡更美味
創新 BRITA INTENZA+ 濾水器濾芯經過特別研發，有效保護您寶貴的 Philips Seaco 意式特濃咖啡機防止積聚水垢；能夠完美濾水，提升咖啡的芳香和純正味道。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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清純水質，咖啡更美味
創新 BRITA INTENZA+ 濾水器濾芯經過特別研發，有效保護您寶貴的 Philips Seaco 意式特濃咖啡機防止積聚水垢；能夠完美濾水，提升咖啡的芳香和純正味道。 查看各種好處
水是每杯特濃咖啡的關鍵元素，專業濾水，能夠達致最佳味道。因此，所有 Saeco 意式特濃咖啡機可選配與全球第一家庭飲用濾水器製造商 BRITA 共同研發的創新 INTENZA+ 濾水器。只需設定所在地區的水硬度，濾水器的精密技術便能為您辦妥一切。為特濃咖啡提供理想水質，帶出最濃郁的芳香味道。
濾水器設定可根據水的硬度調校。只需旋轉 Intenza+ 濾水器上的調校環，軟水區域設定為 A，水硬度中等的區域設定為 B（原廠設定），硬水區域則設定為 C。這可確保水垢減到最少，味道達至最佳等級。
濾水器確保調製過程期間的溫度和壓力不變，提升意式特濃咖啡機的效能。
濾水器延長意式特濃咖啡機的使用壽命，確保您能持久享受最美味的咖啡。
定期更換濾芯可確保咖啡的最佳味道，同時持續保護咖啡機。請每兩個月更換濾芯一次。
INTENZA+ 濾水器防止咖啡機積聚自來水的水垢，因為水垢會影響咖啡的味道和氣味。
濾水器濾芯能輕易插入水箱，不足 30 秒即可使用。
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