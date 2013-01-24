PowerCyclone 5 技術帶來更強吸力*
Philips 3000 系列無塵袋吸塵機設計輕巧，卻有驚人效能。有了 PowerCyclone 5 颶風離塵技術和 MultiClean 多重清潔吸扒，您可以享受徹底清潔家居的樂趣。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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PowerCyclone 5 技術帶來更強吸力*
Philips 3000 系列無塵袋吸塵機設計輕巧，卻有驚人效能。有了 PowerCyclone 5 颶風離塵技術和 MultiClean 多重清潔吸扒，您可以享受徹底清潔家居的樂趣。 查看各種好處
1800 瓦耐用摩打可產生高達 360 瓦高效吸力，帶來徹底的清潔效果。
PowerCyclone 5 颶風離塵技術加速了圓柱形空間中的空氣流動，分離灰塵和空氣，能更長時間維持高性能和強勁吸力。
MultiClean 多重清潔吸扒的設計可以緊密貼合地板，確保可徹底清潔所有地板。
集塵箱容易清潔，能單手清空的設計，方便衛生，有助大大減少灰塵揚起。
小巧輕便的設計，確保吸塵機能輕易存放和攜帶。
手柄內設吸塵毛刷工具，方便隨時使用，助您輕鬆清潔傢俬、平面和家居裝飾品。
全密封式過濾系統可吸附 99.9% 以上微塵粒子，包括花粉、寵物毛髮和塵蟎，適合敏感症患者和追求乾淨衛生的您。過濾水平等同 HEPA 13**。
ActiveLock 接合喉管讓您簡單一扣，即可將配件輕易接駁到伸縮管。
效能
可用性
吸扒與配件
持續性
過濾