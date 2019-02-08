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  • PowerPro Compact 及 PowerPro Active* 的濾網套件 PowerPro Compact 及 PowerPro Active* 的濾網套件 PowerPro Compact 及 PowerPro Active* 的濾網套件

    更換套件

    FC8010/02

    PowerPro Compact 及 PowerPro Active* 的濾網套件

    Allergy H13 濾網更換套件兼容 Philips PowerPro Compact、PowerPro Active 及 PowerPro City 系列產品*。套件含有排氣和摩打濾網，建議每年更換一次。

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    Philips 原廠更換式濾網

    • 1 個排氣濾網
    • 1 個可水洗摩打濾網
    • 1 個可水洗雙層海綿濾網
    可水洗摩打入口濾網

    可水洗摩打入口濾網

    套件内有 1 個可水洗摩打濾網。濾網可防止微塵觸及摩打而影響效能。濾網可水洗，建議每年更換一次。

    可水洗雙層海綿濾網

    可水洗雙層海綿濾網

    套件含有 1 個摩打入口濾網（雙層海綿）。此濾網為摩打提供額外保護，應置於可水洗摩打濾網旁邊。濾網可水洗，建議每年更換一次。

    排氣濾網的過濾效果卓越

    排氣濾網的過濾效果卓越

    套件含有 1 個排氣濾網。濾網會先隔濾微塵，才讓空氣排出到房間，這樣您就可在家中享受乾淨無塵的空氣。建議每年更換一次濾網。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      替換濾網套件
      兼容
      • 3000 系列 PowerPro Compact 無塵袋吸塵機 - FC9328、FC9329、FC9330、FC9331、FC9333、FC9334、FC9349、FC9350、FC9351、FC9352、FC9353
      • 5000 系列 PowerPro Active - FC9550、FC9552、FC9553、FC9555、FC9556、FC9557、FC9570、FC9571、FC9573、FC9588

    • 兼容度

      隨附配件 1
      1 個可水洗摩打濾網
      隨附配件 2
      1 個可水洗雙層海綿濾芯
      隨附配件 3
      1 個排氣 HEPA 濾網

    • 原產地

      生產地
      中國

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