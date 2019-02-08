PowerPro Compact 及 PowerPro Active* 的濾網套件
Allergy H13 濾網更換套件兼容 Philips PowerPro Compact、PowerPro Active 及 PowerPro City 系列產品*。套件含有排氣和摩打濾網，建議每年更換一次。 查看各種好處
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PowerPro Compact 及 PowerPro Active* 的濾網套件
Philips 原廠更換式濾網
- 1 個排氣濾網
- 1 個可水洗摩打濾網
- 1 個可水洗雙層海綿濾網
可水洗摩打入口濾網
套件内有 1 個可水洗摩打濾網。濾網可防止微塵觸及摩打而影響效能。濾網可水洗，建議每年更換一次。
可水洗雙層海綿濾網
套件含有 1 個摩打入口濾網（雙層海綿）。此濾網為摩打提供額外保護，應置於可水洗摩打濾網旁邊。濾網可水洗，建議每年更換一次。
排氣濾網的過濾效果卓越
套件含有 1 個排氣濾網。濾網會先隔濾微塵，才讓空氣排出到房間，這樣您就可在家中享受乾淨無塵的空氣。建議每年更換一次濾網。
技術規格
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一般規格
- 產品類型
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替換濾網套件
- 兼容
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3000 系列 PowerPro Compact 無塵袋吸塵機 - FC9328、FC9329、FC9330、FC9331、FC9333、FC9334、FC9349、FC9350、FC9351、FC9352、FC9353
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5000 系列 PowerPro Active - FC9550、FC9552、FC9553、FC9555、FC9556、FC9557、FC9570、FC9571、FC9573、FC9588
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兼容度
- 隨附配件 1
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1 個可水洗摩打濾網
- 隨附配件 2
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1 個可水洗雙層海綿濾芯
- 隨附配件 3
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1 個排氣 HEPA 濾網
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原產地
- 生產地
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中國
- 兼容以下 Philips 產品系列：PowerPro Compact/PowerPro City：FC9328 - FC9334、FC9349 - FC9353、FC9515、FC9516 PowerPro Active：FC9549 - FC9553、FC9555、FC9556、FC9569 - FC9571、FC9573、FC9576、FC9588
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