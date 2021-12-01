可調校時間和溫度

整合式定時功能可預設長達 60 分鐘的烹調時間。自動關機功能會發出聲響，讓您知道菜式已準備妥當。完全可調節的溫度控制，可為烹調的食物預設最佳加熱設定，最高可達 200 度。享用香脆金黃的薯條、小吃、美味的雞肉等，所有菜式以適當的溫度和時間準備，恰到好處。