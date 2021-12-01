RapidAir 高速空氣循環技術以其獨特的海星設計，令熱空氣旋轉，炮製出外脆內嫩的美味食物，只需少量油或無需用油即可完成。
Philips健康空氣炸鍋使用熱空氣烹調您喜愛的食物至完美酥脆，可減少脂肪含量高達 90%**。
探索數百種令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜，美味、健康且快速烹調。HomeID 應用程式的食譜由營養專家為日常烹調精心設計。
接收適合家人喜好的每日食譜推薦。使用 NutriU 的次數越多，就越能根據自己的需求度身訂造美味的創意食譜。
Philips 健康空氣炸鍋開啟了烹調的無限可能：煎炸、烘焙、燒烤、烤、脫水、烘烤、解凍、翻熱等。
Philips健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省70%能源及速度快 50%，為您省時省電#。
充分發揮健康空氣炸鍋的潛力，烹調更美味、更健康的餐點。探索省時功能和磨練您的廚藝，每天製作您和家人都喜歡的家常菜。
整合式定時功能可預設長達 60 分鐘的烹調時間。自動關機功能會發出聲響，讓您知道菜式已準備妥當。完全可調節的溫度控制，可為烹調的食物預設最佳加熱設定，最高可達 200 度。享用香脆金黃的薯條、小吃、美味的雞肉等，所有菜式以適當的溫度和時間準備，恰到好處。
10 多年來，我們的專家團隊一直力求將健康空氣炸鍋技術更臻善美。
所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗。我們的健康空氣炸鍋採用 QuickClean 炸籃，其不黏底外層容易清洗。而且用空氣煎炸食物，家中沒有傳統油炸的臭味。
原產地
技術規格
設計
重量與尺寸
一般規格
設計和外表
服務
持續性
容量
烹調功能
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