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  • 美味菜式，含油量減少高達 90%！ 美味菜式，含油量減少高達 90%！ 美味菜式，含油量減少高達 90%！
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    3000 系列 健康空氣炸鍋 L

    HD9200/21

    美味菜式，含油量減少高達 90%！

    Philips - 全球No.1空氣炸鍋品牌*。每個家庭也是必須！Rapid Air 高速空氣循環技術為您帶來外脆內嫩的健康食品。

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    建議零售價: HK$898.00

    3000 系列 健康空氣炸鍋 L

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    • 0.8 千克，4.1 升
    • 白色/玫瑰金
    RapidAir 高速空氣循環技術以健康方式煎炸食物

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    RapidAir 高速空氣循環技術以其獨特的海星設計，令熱空氣旋轉，炮製出外脆內嫩的美味食物，只需少量油或無需用油即可完成。

    能減少煎炸食物油脂多達 90%

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    Philips健康空氣炸鍋使用熱空氣烹調您喜愛的食物至完美酥脆，可減少脂肪含量高達 90%**。

    美味健康空氣炸鍋食譜，享受健康生活

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    探索數百種令人垂涎的健康空氣炸鍋食譜，美味、健康且快速烹調。HomeID 應用程式的食譜由營養專家為日常烹調精心設計。

    根據個人喜好的個人化食譜

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    接收適合家人喜好的每日食譜推薦。使用 NutriU 的次數越多，就越能根據自己的需求度身訂造美味的創意食譜。

    12 合 1 烹調功能

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    Philips 健康空氣炸鍋開啟了烹調的無限可能：煎炸、烘焙、燒烤、烤、脫水、烘烤、解凍、翻熱等。

    省時省電

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    Philips健康空氣炸鍋能高效運作，烹調美味佳餚比傳統焗爐節省70%能源及速度快 50%，為您省時省電#。

    家常菜，易如反掌。

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    充分發揮健康空氣炸鍋的潛力，烹調更美味、更健康的餐點。探索省時功能和磨練您的廚藝，每天製作您和家人都喜歡的家常菜。

    可調校時間和溫度

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    整合式定時功能可預設長達 60 分鐘的烹調時間。自動關機功能會發出聲響，讓您知道菜式已準備妥當。完全可調節的溫度控制，可為烹調的食物預設最佳加熱設定，最高可達 200 度。享用香脆金黃的薯條、小吃、美味的雞肉等，所有菜式以適當的溫度和時間準備，恰到好處。

    超過 10 年經驗的健康空氣炸鍋專家

    超過 10 年經驗的健康空氣炸鍋專家

    10 多年來，我們的專家團隊一直力求將健康空氣炸鍋技術更臻善美。

    簡單易用，方便清洗

    簡單易用，方便清洗

    所有可拆式配件皆可放於洗碗碟機內清洗。我們的健康空氣炸鍋採用 QuickClean 炸籃，其不黏底外層容易清洗。而且用空氣煎炸食物，家中沒有傳統油炸的臭味。

    技術規格

    • 原產地

      製造地：
      中國

    • 技術規格

      電源
      1400  W
      電線長度
      0.8  m

    • 設計

      顏色
      白色和玫瑰金

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      360x264x295  mm
      產品重量
      4.5  kg

    • 一般規格

      產品功能
      • 自動斷電功能
      • 隔熱外殼
      • 適用於洗碗碟機
      • 開/關掣
      • 完成鈴聲
      • 溫度控制
      • 電源顯示燈
      • QuickClean
      • 專利 RapidAir 高速空氣循環技術
      • 時間控制

    • 設計和外表

      機身物料
      塑膠

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 容量

      炸籃（千克）
      炸鍋（公升*）
      份量

    • 烹調功能

      高空氣流動性
      • • 煎炸
      • • 烘烤
      • • 燒烤
      • • 烘焗
      • • 一窩煮
      • • 翻炒
      • • 煎炒
      • • 冷凍烹調
      • • 翻熱
      • • 解凍
      • • 脫水
      • • 烘烤

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    • 數據來源：Euromonitor International Ltd；空氣炸鍋根據輕盈炸鍋品類定義 ；零售價值 , 2022 年數據 , 2023 年 2 月進行的市場調查
    • *與使用 Philips 傳統電炸鍋炸的新鮮薯條比較
    • #對比 A 級焗爐烹調一份雞胸肉（AF 設定，攝氏 160 度，無預熱）或三文魚柳（攝氏 200 度，無預熱）的能源費用。根據使用產品 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 進行內部實驗室測量的平均百分比。結果可能會因產品而有所不同。
    • ***對比 A 級焗爐烹調一份雞胸肉（AF 設定，攝氏 160 度，無預熱）或三文魚柳（攝氏 200 度，無預熱）的能源費用。根據使用產品 HD9280、HD9650、HD9860、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 進行內部實驗室測量的平均百分比。結果可能會因產品而有所不同。

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