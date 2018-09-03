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  • 派對專用套件 派對專用套件 派對專用套件

    健康空氣炸鍋配件 健康空氣炸鍋派對套裝

    HD9904/01

    派對專用套件

    憑藉此特別設計的 Philips 健康空氣炸鍋派對專用套件，您可以炮製各種充滿趣味和健康的最愛派對美食。使用雙層烤架和鬆餅杯，可充分善用健康空氣炸鍋的煮食空間。

    查看各種好處

    健康空氣炸鍋配件 健康空氣炸鍋派對套裝

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    派對專用套件

    炮製派對小食的配件和貼士

    • 派對套裝
    • 1 個雙層烤架
    • 7 隻矽膠鬆餅杯
    • 1 本食譜手冊
    手冊可助您掌握使用健康空氣炸鍋烹調派對美食的技巧

    手冊可助您掌握使用健康空氣炸鍋烹調派對美食的技巧

    手冊內載有廚師貼士、入門食譜及健康空氣炸鍋的烹調時間

    適用於洗碗碟機，方便清潔

    適用於洗碗碟機，方便清潔

    您大可放心將配件放入洗碗碟機內清潔。

    使用雙層烤架加倍擴大烹調空間

    使用雙層烤架擴大健康空氣炸鍋的烹調空間，以烤、焗、煮、炸等方式，煮出美味的漢堡包、雞翼、魚等多款美食，簡單快捷又健康。

    7 隻矽膠鬆餅杯，享受不同的烘烤菜式

    總有藉口享受鬆餅。不管是否有人快將生日，或者只想款待家人。這些鬆餅杯可讓您為客人炮製個人化的美食。

    技術規格

    • 一般規格

      主要物料
      不銹鋼

    • 技術規格

      包裝數量
      1
      能源效率等級
      不適用
      電池產品

    • 重量與尺寸

      產品長度
      175
      產品寬度
      175
      產品高度
      65
      產品重量
      0.253 公斤
      包裝長度
      210
      包裝寬度
      210
      包裝高度
      90
      包裝重量
      0.325 公斤

    • 原產地

      生產地
      中國

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