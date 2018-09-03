派對專用套件
憑藉此特別設計的 Philips 健康空氣炸鍋派對專用套件，您可以炮製各種充滿趣味和健康的最愛派對美食。使用雙層烤架和鬆餅杯，可充分善用健康空氣炸鍋的煮食空間。 查看各種好處
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派對專用套件
炮製派對小食的配件和貼士
- 派對套裝
- 1 個雙層烤架
- 7 隻矽膠鬆餅杯
- 1 本食譜手冊
手冊可助您掌握使用健康空氣炸鍋烹調派對美食的技巧
手冊內載有廚師貼士、入門食譜及健康空氣炸鍋的烹調時間
適用於洗碗碟機，方便清潔
您大可放心將配件放入洗碗碟機內清潔。
使用雙層烤架加倍擴大烹調空間
使用雙層烤架擴大健康空氣炸鍋的烹調空間，以烤、焗、煮、炸等方式，煮出美味的漢堡包、雞翼、魚等多款美食，簡單快捷又健康。
7 隻矽膠鬆餅杯，享受不同的烘烤菜式
總有藉口享受鬆餅。不管是否有人快將生日，或者只想款待家人。這些鬆餅杯可讓您為客人炮製個人化的美食。
技術規格
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一般規格
- 主要物料
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不銹鋼
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技術規格
- 包裝數量
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1
- 能源效率等級
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不適用
- 電池產品
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無
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重量與尺寸
- 產品長度
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175
- 產品寬度
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175
- 產品高度
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65
- 產品重量
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0.253 公斤
- 包裝長度
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210
- 包裝寬度
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210
- 包裝高度
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90
- 包裝重量
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0.325 公斤
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原產地
- 生產地
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中國
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