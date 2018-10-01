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食出低脂好味道
Philips 健康空氣炸鍋能釋出熱空氣，只需用少量油或無需用油，便可烹調您喜愛的煎炸菜式。全新脂肪脫離技術可迫出和收集食物中的脂肪，以最健康的方式為您和家人煎炸美食。
脂肪脫離技術
RapidAir 高速空氣循環技術
黑色，0.8 千克
去除食物中多餘的脂肪，便可吃到更健康的菜式。Philips 健康空氣炸鍋是唯一配備脂肪脫離技術的空氣炸鍋，可以分離並收集多餘的脂肪。享用外脆內嫩的美食，味道一流且脂肪含量最低。
健康空氣炸鍋僅佔據有限空間，全新Philips健康空氣炸鍋比一般型號細小20%，卻能烹調同樣分量的食物，相等於800克薯條，足夠最多 4 人享用。您可將健康空氣炸鍋輕鬆放置於廚房櫃台上，每天使用。
您可以使用健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱美食。全賴 Philips 健康空氣炸鍋空氣對流和星形設計，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。
雞肉和豬肉的脂肪含量與高溫油炸鍋和鑊炒的比較
與使用傳統焗爐的炸薯條和雞腿比較
與平底 Philips Viva 健康空氣炸鍋的空氣流動速度比較，Rapid Air 高速空氣循環技術將炸籃的氣流速度提高 7 倍
與使用傳統 Philips 電炸鍋炸的新鮮薯條比較