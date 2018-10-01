產品支援
zh/en

所有系列

  • Standard Product Photo Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Airfryer
  • Front Product Photo Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Standard Product Photo Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Airfryer
  • Front Product Photo Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer HD9723/11
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer HD9723/11

已停產

Premium健康空氣炸鍋

HD9723/11

食出低脂好味道

Philips 健康空氣炸鍋能釋出熱空氣，只需用少量油或無需用油，便可烹調您喜愛的煎炸菜式。全新脂肪脫離技術可迫出和收集食物中的脂肪，以最健康的方式為您和家人煎炸美食。

查看所有優點

炸出香脆口感，去除食物脂肪*

食出低脂好味道

  • 脂肪脫離技術

  • RapidAir 高速空氣循環技術

  • 黑色，0.8 千克

脂肪脫離技術可以分離並收集多餘的脂肪

脂肪脫離技術可以分離並收集多餘的脂肪

去除食物中多餘的脂肪，便可吃到更健康的菜式。Philips 健康空氣炸鍋是唯一配備脂肪脫離技術的空氣炸鍋，可以分離並收集多餘的脂肪。享用外脆內嫩的美食，味道一流且脂肪含量最低。

我們最纖巧的健康空氣炸鍋可烹調800克薯條

我們最纖巧的健康空氣炸鍋可烹調800克薯條

健康空氣炸鍋僅佔據有限空間，全新Philips健康空氣炸鍋比一般型號細小20%，卻能烹調同樣分量的食物，相等於800克薯條，足夠最多 4 人享用。您可將健康空氣炸鍋輕鬆放置於廚房櫃台上，每天使用。

煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱。

煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱。

您可以使用健康空氣炸鍋炮製數百款菜式。煎炸、焗、烤、燒，甚至翻熱美食。全賴 Philips 健康空氣炸鍋空氣對流和星形設計，讓每啖美食滋味無窮。健康空氣炸鍋可均勻烹調食物，讓您每次都能炮製出完美佳餚。

技術規格

為本產品獲取支援

尋找常見問題、用戶手冊、安全資訊及貼士

尋找備用零件或配件

前往零件及配件

部件與配件

免責聲明

  1. 雞肉和豬肉的脂肪含量與高溫油炸鍋和鑊炒的比較

  2. 與使用傳統焗爐的炸薯條和雞腿比較

  3. 與平底 Philips Viva 健康空氣炸鍋的空氣流動速度比較，Rapid Air 高速空氣循環技術將炸籃的氣流速度提高 7 倍

  4. 與使用傳統 Philips 電炸鍋炸的新鮮薯條比較