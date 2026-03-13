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User Manual Philips Viva Collection Airfryer

  • PDF 檔案, 4.2 MB
  • 13 March 2026

Philips 健康空氣炸鍋能釋出熱空氣，只需用少量油或無需用油，便可烹調您喜愛的煎炸菜式。全新脂肪脫離技術可迫出和收集食物中的脂肪，以最健康的方式為您和家人煎炸美食。

  • PDF 檔案
  • 22 October 2026

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