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我可以用飛利浦健康氣炸鍋料理多少食物？

更新於 2024 年 10 月 16 日

飛利浦健康氣炸鍋可承裝至網籃上的「MAX」(最大) 刻度。最大容量取決於您要料理的食物種類和飛利浦健康氣炸鍋的大小。請在下方尋找更多資訊。

馬鈴薯或薯條

飛利浦健康氣炸鍋的網籃最多可放入 500 公克至 2000 公克的薯條，視您的健康氣炸鍋型號而定。將食材放入網籃達最高刻度的 2/3 可獲得最佳效果。您可以在使用手冊和 HomeID 應用程式中，找到關於您健康氣炸鍋型號的更多資訊。若要查看或下載使用手冊，請在產品底部的貼紙上找出您的型號，然後造訪 www.philips.com/support。

禽肉或肉類 (整體或切塊)

視您的型號而定，健康氣炸鍋可製作肉捲或全雞，最大重量為 800 至 2500 公克。一般來說，您可以在健康氣炸鍋的網籃底部，舖上一層猪肉或禽肉等。確保網籃底部未完全覆蓋，讓熱空氣得以流通並均勻烹飪食材。如需更多資訊，請查看 HomeID 應用程式或使用手冊。若要尋找使用手冊，請在產品底部查看健康氣炸鍋的型號，然後造訪 www.philips.com/support。

填料蔬菜、點心或易碎食品

當您準備填料蔬菜、夾餡麵團點心或其他易碎食品時，請在健康氣炸鍋的網籃底部鋪上一層。確保食材之間留有足夠的空間，以便可用夾子將食材取出。

蛋糕、鹹派、馬芬或麵包

使用適合健康氣炸鍋網籃和炸鍋的烤模或烤盤，同時在側面留一些空間，以便空氣流通。

由於麵團在氣炸期間會隆起，放入烤盤或烘烤鍋中的分量切勿超過一半。如果您在烤盤或烘烤鍋中放入太多麵團，隆起的麵團可能會觸及健康氣炸鍋的加熱板，導致頂部燒焦。


上述解決方案是否有助於解決問題？如果沒有，請與我們聯絡以取得進一步的協助。

此頁面之資訊適用於以下型號： NA462/70 , NA332/09 , NA231/09 , NA110/09 , HD9285/93 , HD9880/90 , HD9280/90 , HD9255/90 , HD9765/40 , HD9870/20 , HD9200/21 , HD9252/81 , HD9270/21 , HD9743/61 , HD9723/51 , HD9860/91 , HD9743/11 , HD9723/11 , HD9723/71 , HD9654/91 , HD9643/11 , HD9641/21 , HD9228/00 , HD9238/51 , HD9238/21 , HD9240/90 , HD9240/31 , HD9230/20 , HD9230/50 , HD9220/40 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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