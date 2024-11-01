飛利浦健康氣炸鍋可承裝至網籃上的「MAX」(最大) 刻度。最大容量取決於您要料理的食物種類和飛利浦健康氣炸鍋的大小。請在下方尋找更多資訊。
我可以用飛利浦健康氣炸鍋料理多少食物？
更新於 2024 年 10 月 16 日
馬鈴薯或薯條
飛利浦健康氣炸鍋的網籃最多可放入 500 公克至 2000 公克的薯條，視您的健康氣炸鍋型號而定。將食材放入網籃達最高刻度的 2/3 可獲得最佳效果。您可以在使用手冊和 HomeID 應用程式中，找到關於您健康氣炸鍋型號的更多資訊。若要查看或下載使用手冊，請在產品底部的貼紙上找出您的型號，然後造訪 www.philips.com/support。
禽肉或肉類 (整體或切塊)
視您的型號而定，健康氣炸鍋可製作肉捲或全雞，最大重量為 800 至 2500 公克。一般來說，您可以在健康氣炸鍋的網籃底部，舖上一層猪肉或禽肉等。確保網籃底部未完全覆蓋，讓熱空氣得以流通並均勻烹飪食材。如需更多資訊，請查看 HomeID 應用程式或使用手冊。若要尋找使用手冊，請在產品底部查看健康氣炸鍋的型號，然後造訪 www.philips.com/support。
填料蔬菜、點心或易碎食品
當您準備填料蔬菜、夾餡麵團點心或其他易碎食品時，請在健康氣炸鍋的網籃底部鋪上一層。確保食材之間留有足夠的空間，以便可用夾子將食材取出。
蛋糕、鹹派、馬芬或麵包
使用適合健康氣炸鍋網籃和炸鍋的烤模或烤盤，同時在側面留一些空間，以便空氣流通。
由於麵團在氣炸期間會隆起，放入烤盤或烘烤鍋中的分量切勿超過一半。如果您在烤盤或烘烤鍋中放入太多麵團，隆起的麵團可能會觸及健康氣炸鍋的加熱板，導致頂部燒焦。
上述解決方案是否有助於解決問題？如果沒有，請與我們聯絡以取得進一步的協助。
由於麵團在氣炸期間會隆起，放入烤盤或烘烤鍋中的分量切勿超過一半。如果您在烤盤或烘烤鍋中放入太多麵團，隆起的麵團可能會觸及健康氣炸鍋的加熱板，導致頂部燒焦。
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