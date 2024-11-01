飛利浦健康氣炸鍋可承裝至網籃上的「MAX」(最大) 刻度。最大容量取決於您要料理的食物種類和飛利浦健康氣炸鍋的大小。請在下方尋找更多資訊。

飛利浦健康氣炸鍋的網籃最多可放入 500 公克至 2000 公克的薯條，視您的健康氣炸鍋型號而定。將食材放入網籃達最高刻度的 2/3 可獲得最佳效果。您可以在使用手冊和 HomeID 應用程式中，找到關於您健康氣炸鍋型號的更多資訊。若要查看或下載使用手冊，請在產品底部的貼紙上找出您的型號，然後造訪 www.philips.com/support。

禽肉或肉類 (整體或切塊)