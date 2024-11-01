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HomeID 應用程式裝置清單沒有顯示我的飛利浦健康氣炸鍋
更新於 2024 年 10 月 16 日
請閱讀下方文章，探索如何在 HomeID 清單中找到飛利浦健康氣炸鍋的裝置型號。
- 在 HomeID 應用程式中，裝置型號編號使用「x」縮短。例如，若您擁有飛利浦健康氣炸鍋型號 HD9650，您可以在應用程式中選擇 HD965x。
如果您的裝置型號仍不在清單上，表示您的健康氣炸鍋可能未在所選的國家/地區販售。在這種情況下，請聯絡我們的售後支援服務，他們會替您轉交適當部門處理。
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對於 HD9285，您可以短按偏好的預設圖示並調整時間和/或溫度，以個人化預設。然後長按相同的預設圖示，直到裝置開始發出嗶聲，以儲存您的個人設定。
對於 NA32x、NA33x 和 NA34x，您可以透過以下方式個人化原廠預設：
- 按下您要變更的預設。
- 調整時間和/或溫度。
- 按下時間或溫度按鈕以確認。
- 再次按下時間或溫度按鈕，返回主功能表。
- 按住相同的預設按鈕兩秒鐘，將設定儲存至您的最愛。設定儲存後，產品會發出嗶聲。
您也可以使用「☆」最愛按鈕儲存您最愛的預設：
- 按下開/關 (On/Off) 按鈕，開啟產品電源。
- 按下「☆」最愛按鈕。
- 按下溫度按鈕。
- 選擇溫度。
- 按下時間按鈕。
- 選擇時間。
- 選擇時間後，按下時間按鈕返回主功能表。
- 按住「☆」最愛按鈕兩秒鐘以儲存設定。設定儲存後，產品會發出嗶聲。
- 按下開始 (Start) 按鈕，開始烹調程序。
對於上述型號，若要將預設重設為預設時間和溫度，請短按偏好的預設圖示，然後再次長按相同的預設圖示，直到裝置發出嗶聲。
上述解決方案是否有助於解決問題？如果沒有，請與我們聯絡以取得進一步的協助。
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