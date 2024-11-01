在 HomeID 應用程式中，裝置型號編號使用「x」縮短。例如，若您擁有飛利浦健康氣炸鍋型號 HD9650，您可以在應用程式中選擇 HD965x。

如果您的裝置型號仍不在清單上，表示您的健康氣炸鍋可能未在所選的國家/地區販售。在這種情況下，請聯絡我們的售後支援服務，他們會替您轉交適當部門處理。