您可以在飛利浦健康氣炸鍋機座下的貼紙上找到型號和序號。如需更多資訊和範例，請閱讀下方文章。
備註：將產品上下顛倒放置時，請確認網籃和/或炸鍋不會掉出。
飛利浦健康氣炸鍋的型號和序號位於何處？
更新於 2024 年 10 月 16 日
型號
型號位於機型標籤貼紙的左上角，開頭為 HD9xxx (巴西產品則以 RI9xxx 開頭)。若要尋找健康氣炸鍋的相關資訊，您需要在 www.philips.com、HomeID 應用程式上使用其型號，或是透過 www.philips.com/contact 與我們聯絡，以取得進一步的協助。
序號
健康氣炸鍋的序號包含生產日期的相關資訊，如果您需要聯絡我們以取得進一步協助，這是非常有用的資訊。
序號以兩種不同的方式顯示：
1.可以四個數字表示。生產年份和星期 (yyww) 會列印或印在標籤貼紙上，例如影像 A 中的 2041。
2.如果健康氣炸鍋的底部有條碼貼紙，則印在條碼下方的代碼就是序號。它是數字和字元的組合，例如影像 B 中的 7C1A221213420052：
序號以兩種不同的方式顯示：
1.可以四個數字表示。生產年份和星期 (yyww) 會列印或印在標籤貼紙上，例如影像 A 中的 2041。
2.如果健康氣炸鍋的底部有條碼貼紙，則印在條碼下方的代碼就是序號。它是數字和字元的組合，例如影像 B 中的 7C1A221213420052：