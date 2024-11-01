飛利浦健康氣炸鍋的型號和序號位於何處？

您可以在飛利浦健康氣炸鍋機座下的貼紙上找到型號和序號。如需更多資訊和範例，請閱讀下方文章。

備註：將產品上下顛倒放置時，請確認網籃和/或炸鍋不會掉出。

型號 型號位於機型標籤貼紙的左上角，開頭為 HD9xxx (巴西產品則以 RI9xxx 開頭)。若要尋找健康氣炸鍋的相關資訊，您需要在 www.philips.com、HomeID 應用程式上使用其型號，或是透過 www.philips.com/contact 與我們聯絡，以取得進一步的協助。