搜尋字眼

Philips 支援

飛利浦健康氣炸鍋的型號和序號位於何處？

更新於 2024 年 10 月 16 日
您可以在飛利浦健康氣炸鍋機座下的貼紙上找到型號和序號。如需更多資訊和範例，請閱讀下方文章。
備註：將產品上下顛倒放置時，請確認網籃和/或炸鍋不會掉出。 
機座下方

型號

型號位於機型標籤貼紙的左上角，開頭為 HD9xxx (巴西產品則以 RI9xxx 開頭)。若要尋找健康氣炸鍋的相關資訊，您需要在 www.philips.com、HomeID 應用程式上使用其型號，或是透過 www.philips.com/contact 與我們聯絡，以取得進一步的協助。
型號

序號

健康氣炸鍋的序號包含生產日期的相關資訊，如果您需要聯絡我們以取得進一步協助，這是非常有用的資訊。

序號以兩種不同的方式顯示：

1.可以四個數字表示。生產年份和星期 (yyww) 會列印或印在標籤貼紙上，例如影像 A 中的 2041。

2.如果健康氣炸鍋的底部有條碼貼紙，則印在條碼下方的代碼就是序號。它是數字和字元的組合，例如影像 B 中的 7C1A221213420052：
序號

此頁面之資訊適用於以下型號： NA462/70 , NA332/09 , HD9957/00 , HD9880/90 , HD9280/90 , HD9255/90 , HD9765/40 , HD9870/20 , HD9200/21 , HD9252/81 , HD9270/21 , HD9743/61 , HD9955/00 , HD9954/01 , HD9723/51 , HD9860/91 , HD9723/11 , HD9743/11 , HD9925/01 , HD9904/01 , HD9723/71 , HD9654/91 , HD9952/01 , HD9950/01 , HD9643/11 , HD9641/21 , HD9228/00 , HD9238/51 , HD9238/21 , HD9980/20 , HD9911/90 , HD9910/50 , HD9910/40 , HD9240/31 , HD9240/90 , HD9230/20 , HD9230/50 , HD9904/00 , HD9925/00 , HD9220/40 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

常見問題解答

聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

聯絡 Philips

我們樂意為您提供幫助

在尋找其他內容？

探索所有 Philips 支援選項

支援主頁

成為 My Philips 會員

獲取產品保養期限

獲取推廣及特惠價

輕鬆取得產品支援

立即登記
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。