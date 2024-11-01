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我的飛利浦健康氣炸鍋自製薯條效果不如預期
更新於 2024 年 10 月 16 日
如果飛利浦健康氣炸鍋自製薯條的效果不如預期，可能有簡單的解決方法。請查看以下步驟，瞭解如何自行解決問題。
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- 請選擇適合用來製作薯條的馬鈴薯類型
- 最好在健康氣炸鍋的網籃中僅放入總容量的一半，這樣炸出的成品才會均勻
- 大根的薯條可能沒有小根薯條酥脆
- 氣炸期間，應搖晃產品網籃 2-3 次
- 飛利浦健康氣炸鍋採用 Rapid Air 氣旋科技，讓氣炸過程與油炸截然不同。請依照下列步驟使用健康氣炸鍋料理自製薯條：
- 將馬鈴薯去皮切成條狀。
- 將馬鈴薯條浸泡於碗裡至少 30 分鐘，然後取出並以廚房紙巾拍乾。
- 將半大匙的橄欖油倒入碗中，接著將薯條放入碗內，充分攪拌，讓薯條均勻裹上油分。
- 用手指或廚房器具取出碗裡的薯條，讓餘油留在碗裡。把薯條放進健康氣炸鍋的炸籃中。
- 用 180°C 的溫度將 300 至 800 公克的薯條油炸 18-25 分鐘，並在熱氣炸過程中搖晃網籃 2-3 次。
- 製作薯條或任何其他堆放的食物時，建議使用較大的網籃 (右側)。此網籃的表面積較大，可讓食材更均勻地散佈。如此可使食材中的熱度和氣流分布更加均衡，讓烹調效果更佳。
以上做法是否解決問題？如果沒有，請與我們聯絡以取得進一步的協助。
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