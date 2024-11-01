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我可以用飛利浦健康氣炸鍋製作哪些食物？

更新於 2024 年 10 月 16 日
飛利浦健康氣炸鍋是多功能的烹飪產品，可讓您烹煮各式各樣的食材和美味的料理。若要瞭解您可以使用飛利浦健康氣炸鍋烹調哪些類型的食物，請閱讀以下文章。
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可使用健康氣炸鍋料理的食物

飛利浦健康氣炸鍋提供油炸、烘烤、燒烤、烘焙、烘烤等超多調理方式。還能料理冷凍食品，並為食物成品重新加熱，十分方便。請查看下列資訊以瞭解詳情：

肉類和魚類料理：使用飛利浦健康氣炸料理雞肉、牛肉、魚類，以及其他通常以油炸、燒烤或烘烤方式來烹調的多數菜餚時，成果都能美味可口。您也可以用飛利浦健康氣炸鍋來料理裹粉食物，只要在自製的麵包粉中加入少許的油即可。

蔬菜：所有可以燒烤的蔬菜 (例如櫛瓜、玉米棒或甜椒) 都可以用飛利浦健康氣炸鍋來料理。

冷凍食品：冷凍點心可直接放入飛利浦健康氣炸鍋中料理。在將冷凍食材放入產品前，不需要先解凍。冷凍食材需要稍微久一點的料理時間，但這並不會影響成果。溫度設定鈕可讓您為每種食材選擇最佳設定。

烘焙點心：您可以使用飛利浦健康氣炸鍋製作蛋糕、塔派、馬芬，以及麵包或自製披薩。

請注意：
使用健康氣炸鍋網籃合用的烤盤，可以烹調千層麵等砂鍋或燉鍋料理。
前一天吃剩的披薩或麵包捲等剩菜，也能完全重新加熱，再次變得酥脆。

下載 HomeID 應用程式以取得美味食譜

您可以在 HomeID 應用程式中找到適用於飛利浦健康氣炸鍋的美味食譜。您可以透過 Apple 或 Google Play 的 App Store 下載 HomeID。在行動裝置上前往偏好的 App Store，並搜尋 HomeID 或掃描下方的 QR 碼。如需有關 HomeID 的更多資訊，請按一下 www.home.id/app。
QR 應用程式

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