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如何清潔飛利浦健康氣炸鍋
更新於 2025 年 5 月 15 日
請參閱下方文章和影片，瞭解清潔飛利浦健康氣炸鍋的所有資訊。
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您可以使用熱水、清潔劑和柔軟海綿清潔飛利浦健康氣炸鍋的炸鍋、網籃或油炸插件。請記住下列要點：
- 清潔之前先讓健康氣炸鍋冷卻約 30 分鐘。
- 健康氣炸鍋的炸鍋、網籃或油炸插件為防黏外層設計。切勿使用金屬材質的鏟杓或磨蝕性清潔用品，以免防黏外層設計受損。
- 如果炸鍋底部黏有食物殘渣，請在炸鍋中裝入熱水和清潔劑，浸泡五至十分鐘。浸泡會讓殘渣不緊黏在炸鍋上，方便清除。請確認您使用的清潔劑可以去除油脂。
備註：
- 若炸鍋或網籃黏著油漬，且使用清潔劑也無法去除的話，請改用更強力的油污清潔劑。請遵循包裝上的說明。
- 健康氣炸鍋的炸鍋、網籃或油炸插件可放入洗碗機清洗。
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請遵循以下步驟來清潔健康氣炸鍋的內部/加熱板：
- 拔除飛利浦健康氣炸鍋的插頭，並確定裝置不燙。
- 取出網籃和炸鍋。
- 為避免刮傷，請先墊一層軟布，並將產品倒放在軟布上，以接觸加熱板。
- 使用柔軟的海棉和熱水清潔產品內部和加熱板。
- 萬一有殘渣黏在加熱板上，可用軟質到中等硬度的毛刷清除。不可使用鋼刷或硬質毛刷，以免損壞加熱板的塗層。
- 飛利浦健康氣炸鍋清潔完成後，請將產品翻回直立位置並開啟電源，然後讓裝置在沒有放入任何食材的情況下運轉幾分鐘。無法擦除乾淨的鬆脫殘渣現在都會留在炸鍋中。
備註：加熱板後方區域可使用有彈性的刷子進行清潔。
備註：飛利浦健康氣炸鍋的炸鍋和網籃可放入洗碗機清洗。
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飛利浦健康氣炸鍋的炸鍋或產品正面頂部，可能有一個窗口 (見下圖)。根據您的型號，依照下列步驟來清潔健康氣炸鍋的窗口。
窗口位於炸鍋上
在此情況下，您可使用洗碗機，或用柔軟海綿搭配任何一般洗碗精進行手洗。
窗口位於產品正面頂部
- 拔除飛利浦健康氣炸鍋的插頭，並確定裝置不燙。
- 取出網籃和炸鍋。
- 為避免刮傷，請先墊一層軟布，並將產品倒放，以接觸窗口。
- 用柔軟海棉搭配熱水來清潔產品的窗口。
- 飛利浦健康氣炸鍋清潔完成後，請將產品翻回直立位置並開啟電源，讓其在沒有放入任何食材的情況下運轉幾分鐘。
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以下資訊僅適用於 NA55x 型號。
您的 NA55X 健康氣炸鍋配備蒸氣清潔功能 (僅限大型炸鍋)。這表示除了一般炸鍋清洗方式之外，您也可以使用蒸氣清潔，以達到更好的清潔效果。
- 蒸氣清潔功能有助於溶解油膩殘留物，並可深度清潔大型炸鍋。此程式持續 20 分鐘，其中 15 分鐘進行蒸氣清潔，5 分鐘烘乾炸鍋。若要使用此功能，請依照下列步驟操作：
- 從產品取出水箱。
- 將水箱注水至最高水位。
- 蓋好水箱蓋以免漏水。
- 將水箱放到產品頂部的溝槽上，然後向下壓，確保安放穩固。
- 按下 Power On/Off (電源開/關) 按鈕，開啟產品電源。
- 選擇大型炸鍋。
- 按下 Steam Clean (蒸氣清潔) 按鈕，開始清潔右艙室。右側的「時間指示」會開始閃爍。
- 按下 Start/Pause (開始/暫停) 按鈕，開始清潔程序。溫度和時間指示會停止閃爍。
- 15 分鐘後，產品會持續發出嗶聲，且蒸氣清潔圖示會閃爍，直到您取出炸鍋為止。這表示清潔程序已完成，隨後是 5 分鐘的烘乾階段。
- 取出並清空炸鍋。
- 沖洗網籃和炸鍋，以去除任何殘留物。如果仍有油膩物殘留在炸鍋和網籃中，請用海綿搭配肥皂水或清潔劑清洗，然後再次沖水。
- 用抹布或廚房紙巾，擦掉加熱器區域周圍的溶解油膩物。使用氣炸或蒸氣氣炸功能時，加熱器區域周圍會積聚一些油膩物。定期進行蒸氣清潔並擦拭，有助於保持頂部內側部位的乾淨。
- 將炸鍋放回裝置內，即自動啟動烘乾模式。
- 五分鐘後會發出嗶聲，表示烘乾程式已完成。
提示：第一次使用前或長時間未使用，我們建議使用「蒸氣清潔」功能徹底清潔水循環系統及右艙室。
備註：開始蒸氣清潔或除垢程式時，產品背面可能散發出大量蒸氣。如果產品的放置位置靠近牆面，您會注意到凝結現象。
開始這兩個程式前，請確保：
- 出風口未直接對著插座。
- 請勿將其他廚房家電放在本機器旁邊。
- 將本機器置於離牆壁 20 公分處，以減少在牆壁上形成冷凝的情形。
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