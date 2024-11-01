抽屜未完全關閉

部分健康氣炸鍋型號具備炸鍋偵測功能。取出健康氣炸鍋的炸鍋時，此功能會關閉加熱器和風扇。

請確定您已將炸鍋放入健康氣炸鍋中，且抽屜已完全關閉。否則健康氣炸鍋不會開啟。

炸鍋偵測機制可能受損

請從健康氣炸鍋中取出炸鍋，並檢查塑膠零件是否有任何裂痕/損壞，主要是炸鍋的邊緣 (請見下圖)。如果您發現任何損壞或裂痕，請聯絡我們以取得進一步協助。



特別適用於 HD9880/HD9875/HD9876 型號，將健康氣炸鍋的炸鍋從抽屜中取出，並上下顛倒翻轉。炸鍋偵測模組安裝在網籃握把固定座凹槽旁邊的右側 (請見下圖)。



您會在一側注意到一個小的塑膠蓋 (請見下圖)。如果沒有，炸鍋偵測將無法運作。在這種情況下，請透過 www.philips.com/contact 與我們聯絡，我們很樂意為您提供協助。

設定的溫度過低

若您將健康氣炸鍋設定在 40°C (100°F) 或更低溫度下烹調，可能會感覺溫度並未升高 (尤其是周圍環境的溫度與此類似時)。



請檢查飛利浦健康氣炸鍋的溫度設定，並視需要升高溫度。

未設定時間，或是烹調時間太短 (類比健康氣炸鍋)

請將您的類比計時器調整為您想要的烹調時間 (請觀看下方影片)。如果您想要的烹調時間少於 10 分鐘，請將計時器轉到約 15 分鐘，然後將其往回轉至您想要的較短烹調時間。