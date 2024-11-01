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我的飛利浦健康氣炸鍋冒出白煙
更新於 2024 年 10 月 16 日
若您的飛利浦健康氣炸鍋冒出白煙，請參閱以下資訊瞭解如何輕鬆地自行解決問題。
- 若使用含脂量高的食物，請停止烹調，並使用整張廚房紙巾吸乾飛利浦健康氣炸鍋底部的油，或將多餘的油倒掉。接著就能繼續烹煮。
如果常要烹煮含脂量高的食物，您可以根據擁有的型號使用下列其中一種配件：
備註：白煙不會對飛利浦健康氣炸鍋或烹調程序造成影響。
- 如果健康氣炸鍋隨附減油器配件，烹調油脂較多的食材時請務必使用。此減油器配件可防止產生白煙。
如果您在開始烹調前忘記將減油器放入飛利浦健康氣炸鍋，請將減油器放入炸鍋，然後繼續烹調。
- 前次使用的油脂殘渣可能會導致健康氣炸鍋冒白煙。在此情況下，請停止烹調，並小心去除健康氣炸鍋中的殘渣。為避免再次發生此情況，請在每次使用後，徹底清潔飛利浦健康氣炸鍋的炸鍋、網籃及加熱板。
- 麵包薄片可能會導致健康氣炸鍋冒出白煙。在此情況下，食物沾完麵包粉或裹粉後要壓實，這樣才能確實附著。
- 加熱板位於健康氣炸鍋的上部區域內。由於風量強大，輕量的食材 (例如一片土司、蔬菜或水果片) 可能會被吹到加熱板上。請在產品冷卻後將食材從加熱板上拿掉。
備註：如要在烹調輕量食材時避免產生煙霧，您可以根據健康氣炸鍋的型號使用下列其中一種配件： 這些解決方案無法解決問題嗎？請與我們聯絡，取得進一步的協助。
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