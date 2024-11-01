以下資訊僅適用於 HD9285、HD9860-HD9867、HD9875、HD9880、NA350、NA351 和 NA352 型號。

使用預設設定、自動烹調程式或智慧主廚程式 (取決於您的健康氣炸鍋型號) 烹調時，某些健康氣炸鍋型號會在您需要搖晃食物時，發出嗶聲通知您。您可以在使用手冊中找到更多有關此功能的資訊，您也可以在

www.philips.com/support

加以檢視和下載。您可以在產品底部的貼紙上找到健康氣炸鍋的型號。