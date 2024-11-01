若發現您的 HomeID 應用程式經常當機，請逐一嘗試下列選項：

1.關閉並重新啟動 HomeID 應用程式。

2.請確定您已安裝最新版本的 HomeID 應用程式。在 App Store 中檢查更新。

3.重新啟動手機。

4.清空手機的快取 (「Settings」(設定)/「HomeID」/「Empty Cache」(清空快取))

5.最後一個選擇是移除 HomeID 應用程式，再重新安裝。

如果上述方法皆無效，請聯絡您當地的飛利浦客戶服務中心。