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如何取得 HomeID 應用程式？

更新於 2024 年 10 月 16 日
若發現您的 HomeID 應用程式經常當機，請逐一嘗試下列選項：
1.關閉並重新啟動 HomeID 應用程式。
2.請確定您已安裝最新版本的 HomeID 應用程式。在 App Store 中檢查更新。
3.重新啟動手機。
4.清空手機的快取 (「Settings」(設定)/「HomeID」/「Empty Cache」(清空快取))
5.最後一個選擇是移除 HomeID 應用程式，再重新安裝。
如果上述方法皆無效，請聯絡您當地的飛利浦客戶服務中心。
掃描下方 QR 碼：

智慧型手機與平板電腦需求

Apple iOS 
NutriU 應用程式與 Apple iPhone 相容。您必須安裝 iOS 14.0 以上版本。  
 
Android 
如果您使用的是 Android 智慧型裝置，則需要 Android 9.0 以上版本。 
 
應用程式也可以在平板電腦上執行，但因為它專為智慧型手機而設計，所以您可能無法在平板電腦上正確檢視。 

此頁面之資訊適用於以下型號： NA462/70 , NA332/09 , NA231/09 , NA110/09 , HD9957/00 , HD9285/93 , HD9880/90 , HD9280/90 , HD9255/90 , NX0960/98 , HD9765/40 , HD9870/20 , HD9270/21 , HD9252/81 , HD9200/21 , HD9743/61 , HD9955/00 , HD9723/51 , HD9954/01 , HD9860/91 , HD9743/11 , HD9723/11 , HD9904/01 , HD9925/01 , HD9723/71 , HD9654/91 , HD9950/01 , HD9952/01 , HD9641/21 , HD9643/11 , HD9228/00 , HD9238/51 , HD9238/21 , HD9980/20 , HD9911/90 , HD9910/40 , HD9910/50 , HD9240/31 , HD9240/90 , HD9230/50 , HD9230/20 , HD9925/00 , HD9220/40 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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