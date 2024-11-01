若發現您的 HomeID 應用程式經常當機，請逐一嘗試下列選項：
1.關閉並重新啟動 HomeID 應用程式。
2.請確定您已安裝最新版本的 HomeID 應用程式。在 App Store 中檢查更新。
3.重新啟動手機。
4.清空手機的快取 (「Settings」(設定)/「HomeID」/「Empty Cache」(清空快取))
5.最後一個選擇是移除 HomeID 應用程式，再重新安裝。
如果上述方法皆無效，請聯絡您當地的飛利浦客戶服務中心。
如何取得 HomeID 應用程式？
更新於 2024 年 10 月 16 日
智慧型手機與平板電腦需求
Apple iOS
NutriU 應用程式與 Apple iPhone 相容。您必須安裝 iOS 14.0 以上版本。
Android
如果您使用的是 Android 智慧型裝置，則需要 Android 9.0 以上版本。
應用程式也可以在平板電腦上執行，但因為它專為智慧型手機而設計，所以您可能無法在平板電腦上正確檢視。
NutriU 應用程式與 Apple iPhone 相容。您必須安裝 iOS 14.0 以上版本。
Android
如果您使用的是 Android 智慧型裝置，則需要 Android 9.0 以上版本。
應用程式也可以在平板電腦上執行，但因為它專為智慧型手機而設計，所以您可能無法在平板電腦上正確檢視。