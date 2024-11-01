大部分的點心需要烤箱所指示的料理時間才能完全熟透。油炸鍋的料理時間較短，會無法達到均勻熟透的效果。請參閱健康氣炸鍋使用手冊中的食物表，或 HomeID 應用程式，瞭解各食材的建議烹調時間。如果食物不夠酥脆，可再加幾分鐘 (但請小心不要燒焦)。請注意：

·如果食材互相沾黏，請在料理過程中搖晃飛利浦健康氣炸鍋的網籃。

·如果料理的食物量較多，請搖晃網籃 2-3 次，以獲得更均勻的成品。

·搖晃時務必讓食物均勻混合，上下層必須倒過來，才能炸得均勻。