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飛利浦健康氣炸鍋的食物不酥脆或或不如預期
更新於 2024 年 10 月 14 日
如果您發現飛利浦健康氣炸鍋所料理的食物或點心不夠香脆，請依照下列步驟，瞭解如何輕鬆地自行解決問題。
- 避免一次烹煮大量點心或太多食物。較少份量可以氣炸的比較均勻。
要確保得到這樣的效果，有個好方法是只在飛利浦健康氣炸鍋的炸籃底部鋪蓋一層點心。
- 使用質地略粉且適合製作薯條的新鮮馬鈴薯。如需存放馬鈴薯，切勿存放在太冷的環境中 (例如冰箱)。
如果您要在健康氣炸鍋中料理自製薯條，請依照下列步驟進行：
另請參閱下方影片：
- 將馬鈴薯去皮切成條狀。
- 將馬鈴薯條浸泡於盛水的碗裡至少 30 分鐘，然後取出並以廚房紙巾拍乾。
- 在碗中倒入二分之一大匙的橄欖油，接著將薯條放入碗內，充分攪拌，讓薯條均勻裹上油分。
- 用手指或廚房器具取出碗裡的薯條，讓餘油留在碗裡。把薯條放入網籃裡。
- 用 180°C (350°F) 的溫度來炸薯條，並在熱氣炸的過程中搖晃網籃。在氣炸過程中搖晃 2-3 次，可達到更均勻的效果。
- 為達到飛利浦健康氣炸鍋的最佳效果，您應該使用烤箱專用產品。用健康氣炸鍋料理時，烤箱專用點心會呈現金黃香脆的成品。
- 請選擇正確的溫度：除了糕餅點心外，大部分的點心都需要以 200˚C (400ºF) 的溫度料理。糕餅點心應以 180˚C (350ºF) 的溫度來氣炸。
- 大部分的點心需要烤箱所指示的料理時間才能完全熟透。油炸鍋的料理時間較短，會無法達到均勻熟透的效果。請參閱健康氣炸鍋使用手冊中的食物表，或 HomeID 應用程式，瞭解各食材的建議烹調時間。如果食物不夠酥脆，可再加幾分鐘 (但請小心不要燒焦)。請注意：
·如果食材互相沾黏，請在料理過程中搖晃飛利浦健康氣炸鍋的網籃。
·如果料理的食物量較多，請搖晃網籃 2-3 次，以獲得更均勻的成品。
·搖晃時務必讓食物均勻混合，上下層必須倒過來，才能炸得均勻。
另請參閱下方影片：
- 準備自製馬鈴薯餐點、麵包點心或肉類料理時，請塗上一些油以達到酥脆的效果。
此外，請盡可能使用低脂點心種類。如果點心的油脂含量較高，就很難達到酥脆的效果。
如需瞭解如何在健康氣炸鍋中正確使用油分，請依照下列秘訣操作：
- 加入油之前，請先將食物表面完全擦乾。
- 請勿使用過量的油，因為這樣會讓食物變得較不酥脆，且容易增胖。
- 肉類或家禽類可以稍微刷油，或是醃製，以獲得最酥脆的效果。
- 製作薯條或任何其他堆放的食物時，建議使用較大的網籃 (右側)。此網籃的表面積較大，可讓食材更均勻地散佈。如此可使食材中的熱度和風量分布更加均衡，讓烹調效果更佳。
該解決方案是否有幫助？如果沒有，請與我們聯絡以取得進一步的協助。
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