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Wireless Bluetooth® headphones

SHB5900GN/00
  • 隨時隨地感受豐富的重低音效果 隨時隨地感受豐富的重低音效果 隨時隨地感受豐富的重低音效果
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    Wireless Bluetooth® headphones

    SHB5900GN/00

    隨時隨地感受豐富的重低音效果

    纖巧的 SHB5900 Bluetooth® 藍牙耳筒備有強勁驅動器，可連續 6 小時為您提供無缐的音樂體驗。透過 MusicChain 音樂功能，您更可與其他兼容 MusicChain 的耳筒進行配對，和好友互相分享喜愛音樂。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$639.00
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    纖巧的 SHB5900 Bluetooth® 藍牙耳筒備有強勁驅動器，可連續 6 小時為您提供無缐的音樂體驗。透過 MusicChain 音樂功能，您更可與其他兼容 MusicChain 的耳筒進行配對，和好友互相分享喜愛音樂。 查看各種好處

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      隨時隨地感受豐富的重低音效果

      無缐設計令音質更佳、佩戴更舒適

      • 8 毫米 驅動器/ 密閉型
      • 耳塞式
      • NFC
      支援藍牙 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

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      配對耳機到任何藍牙裝置，無線享受清脆及清晰的音樂。

      請從 3 對耳罩中選擇最合適的一種

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      一鍵式 NFC 連接，輕鬆配對

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      高效 8.6 毫米驅動器可帶來清晰且強大的音效

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      音管的橢圓形設計是根據對人耳的大量研究而得出。人體工學外形適合任何耳形，確保最貼合、最舒適的配戴，以完全享受音樂。

      MusicChain™ 讓您與好友分享音樂更方便

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      有了 MusicChain™，在播放最愛音樂的同時與好友分享歌曲。配合嶄新的藍牙技術，簡單地按下耳筒上的 MusicChain 按鈕即可與其他兼容 MusicChain 的耳筒進行配對。

      橢圓管入口可隔絕環境噪音

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      橢圓管入口可隔絕環境噪音，其半開合式結構更有助提高低音效果。

      無缐控制，享受清晰音樂及通話音質

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      使用藍牙技術為智能手機和耳機配對，以無缐遙控輕鬆俐落地切換功能，盡情享受清晰音樂及細膩的通話音色。

      防纏繞扁平纜線方便隨身攜帶

      扁平纜線設有防滑設計，從此告別打結煩惱。

      技術規格

      • 配件

        快速入門指南
        隨附
        USB 線
        隨附以便充電

      • 設計

        顏色
        綠色

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        有效範圍
        最多 10  米
        藍牙版本
        3.0+EDR

      • 舒適

        來電管理
        • 接聽電話/結束通話
        • 拒接來電
        • 重撥上一個號碼
        • 通話保留
        • 在通話與音樂之間切換
        音量控制

      • 電源

        電池類別
        鋰聚合物
        音樂播放時間
        5.5*  hr
        待機時間
        150 小時*
        通話時間
        6 小時*

      • 聲音

        頻率範圍
        10 -22 000Hz
        阻抗
        16 ohm
        磁鐵類型
        最大輸入電量
        20 mW
        喇叭直徑
        8.6 毫米
        敏感度
        107  分貝
        音響系統
        封閉式
        音效增強
        • 回聲控制
        • 降噪功能

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 25970 70508 0
        深度
        4  厘米
        總重量
        0.0886  千克
        高度
        17.3  厘米
        淨重
        0.035  千克
        包括的產品數目
        1
        淨重
        0.0536  千克
        寬度
        9.5  厘米
        包裝類型
        紙箱
        貨架佈置類型
        兩者皆有

      • 外盒

        總重量
        0.3458  千克
        GTIN
        1 69 25970 70508 7
        高度
        19  厘米
        長度
        14  厘米
        淨重
        0.105  千克
        產品包裝數目
        3
        淨重
        0.2408  千克
        寬度
        10.7  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        1.6  厘米
        高度
        2.31  厘米
        重量
        0.0116  千克
        寬度
        1.61  厘米

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