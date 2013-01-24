隨時隨地感受豐富的重低音效果
纖巧的 SHB5900 Bluetooth® 藍牙耳筒備有強勁驅動器，可連續 6 小時為您提供無缐的音樂體驗。透過 MusicChain 音樂功能，您更可與其他兼容 MusicChain 的耳筒進行配對，和好友互相分享喜愛音樂。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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配對耳機到任何藍牙裝置，無線享受清脆及清晰的音樂。
耳罩提供 3 種大小選擇 - 小、中和大 - 以完美切合個人需要。
簡易 NFC 配對讓您的入耳式藍牙® 耳機與任何藍牙設備連接，一按即可完成。
纖巧高效的 8.6 毫米喇叭驅動器帶來細膩音色及強勁低音效果，讓您隨時隨地享受音樂節奏。
音管的橢圓形設計是根據對人耳的大量研究而得出。人體工學外形適合任何耳形，確保最貼合、最舒適的配戴，以完全享受音樂。
有了 MusicChain™，在播放最愛音樂的同時與好友分享歌曲。配合嶄新的藍牙技術，簡單地按下耳筒上的 MusicChain 按鈕即可與其他兼容 MusicChain 的耳筒進行配對。
橢圓管入口可隔絕環境噪音，其半開合式結構更有助提高低音效果。
使用藍牙技術為智能手機和耳機配對，以無缐遙控輕鬆俐落地切換功能，盡情享受清晰音樂及細膩的通話音色。
扁平纜線設有防滑設計，從此告別打結煩惱。
配件
設計
連接
舒適
電源
聲音
包裝尺寸
外盒
產品尺寸