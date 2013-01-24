無線自由，節拍強勁
由這個無線後掛式耳機開始不再受制於耳機線。Philips UpBeat Metalix Pro 具備優質驅動器，提供強勁低音，其內置橢圓管令您佩戴得更舒適。真空金屬外殼更顯專業、高雅及貴氣。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
無線自由，節拍強勁
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無線自由，節拍強勁
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高質量的光亮表層，在保護耳機表面的同時更顯時尚感。
橢圓管入口切合耳朵的形狀，可帶來符合人體工學的舒適體驗。
強勁的喇叭採用小巧的設計可確保完全貼合耳朵，呈現清晰的音效和強勁的低音。
經橡膠處理的柔軟頸圈設計令使用時更方便及穩定
利用藍牙連接您的數碼產品和耳機，在不受纜線的拘束下，自由地享受如水晶般的清晰音樂及通話。
在不受纜線的拘束下，自由地聆聽音樂及進行通話。利用操作簡單的遙控器，可轉換歌曲、控制音量及接聽電話。
超小型耳機完美切合耳朵的內部，創造一個密封效果以阻隔外界噪音。
扁平纜線可確保您的耳機線保持順暢而不會纏繞在一起。
配件
設計
連接
電源
聲音
舒適
外盒
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