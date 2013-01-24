體驗自由。無法阻擋
輕巧、防汗及提供可調校耳掛，Actionfit SHQ3300 耳筒可讓您專心運動健身，不會錯失音樂節拍而受影響。除了提供一流的音質外，還貼合舒適，讓您幾乎感覺不到耳筒的存在。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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輕巧、防汗及提供可調校耳掛，Actionfit SHQ3300 耳筒可讓您專心運動健身，不會錯失音樂節拍而受影響。除了提供一流的音質外，還貼合舒適，讓您幾乎感覺不到耳筒的存在。 查看各種好處
這些 Actionfit 運動耳筒的重量只有 7.1 克，非常輕巧和舒適，讓您完全忘卻佩戴耳筒的束縛。陪伴您運動到最後。
ActionFit SHQ3300 耳筒設有可調校耳鈎，可以完美貼合您耳朵。戴上耳筒，然後向上或向下滑動可調整的耳鉤，就可完美貼合。無論運動或環境如何，耳筒都可舒適貼合。
ActionFit 耳筒附有電線收藏夾，讓您可整理好電線，更加專心運動。
Kevlar® 的強化耳機纜線讓您無論運動多激烈，都可安然使用。
這些無線藍牙 Actionfit 運動型耳機的物料具備防汗和防水功能，令汗水和雨水不會在您運動時阻礙您享受至愛歌曲。無論天氣情況如何，這個耳機都是您的最佳拍檔。
8.6 毫米釹合金驅動器帶來高水準音質，讓您享受最佳音樂體驗。
入耳耳筒緊密地貼合耳道，帶來強勁的隔音效果。橢圓形音管經過優化，符合人體工程學。
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