體驗自由。無法阻擋
像羽毛般輕巧的耳筒 Actionfit SHQ4300 採用超輕巧、彈性和防汗橡膠材質製成，可確保配戴時完全貼合，舒適感一流，讓您就算健身後不想拿下。還提供低音增強效果，讓您在運動健身時可更自在地掌握節奏。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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像羽毛般輕巧的耳筒 Actionfit SHQ4300 採用超輕巧、彈性和防汗橡膠材質製成，可確保配戴時完全貼合，舒適感一流，讓您就算健身後不想拿下。還提供低音增強效果，讓您在運動健身時可更自在地掌握節奏。 查看各種好處
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像羽毛般輕巧的耳筒 Actionfit SHQ4300 採用超輕巧、彈性和防汗橡膠材質製成，可確保配戴時完全貼合，舒適感一流，讓您就算健身後不想拿下。還提供低音增強效果，讓您在運動健身時可更自在地掌握節奏。 查看各種好處
這些 Actionfit 運動耳筒的重量只有 11.4 克，非常輕巧和舒適，讓您完全忘卻佩戴耳筒的束縛。陪伴您運動到最後。
ActionFit 耳筒附有電線收藏夾，讓您可整理好電線，更加專心運動。
用柔軟的彈簧線製成的頸帶，可貼合您的動作，佩戴非常舒適。輕量的橡膠耳鈎和彈性橡膠頸帶可讓您在運動配戴時同樣倍感舒適。
8.6 毫米釹合金驅動器帶來高水準音質，讓您享受最佳音樂體驗。
Kevlar® 的強化耳機纜線讓您無論運動多激烈，都可安然使用。
這些無線藍牙 Actionfit 運動型耳機的物料具備防汗和防水功能，令汗水和雨水不會在您運動時阻礙您享受至愛歌曲。無論天氣情況如何，這個耳機都是您的最佳拍檔。
入耳耳筒緊密地貼合耳道，帶來強勁的隔音效果。橢圓形音管經過優化，符合人體工程學。
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