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ActionFit

運動型耳機

SHQ4300LF/00
1 獎項
  • 體驗自由。無法阻擋 體驗自由。無法阻擋 體驗自由。無法阻擋
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    ActionFit 運動型耳機

    SHQ4300LF/00
    1 獎項

    體驗自由。無法阻擋

    像羽毛般輕巧的耳筒 Actionfit SHQ4300 採用超輕巧、彈性和防汗橡膠材質製成，可確保配戴時完全貼合，舒適感一流，讓您就算健身後不想拿下。還提供低音增強效果，讓您在運動健身時可更自在地掌握節奏。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$299.00
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      • 8.6 毫米驅動器/密閉型
      • 頸帶
      11.4 克超輕設計，提供極致舒適感*

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      這些 Actionfit 運動耳筒的重量只有 11.4 克，非常輕巧和舒適，讓您完全忘卻佩戴耳筒的束縛。陪伴您運動到最後。

      附有電線收藏夾，讓您可運動時毫無煩惱

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      ActionFit 耳筒附有電線收藏夾，讓您可整理好電線，更加專心運動。

      彈性頸帶，可自動按照您的需求調整，非常貼合

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      用柔軟的彈簧線製成的頸帶，可貼合您的動作，佩戴非常舒適。輕量的橡膠耳鈎和彈性橡膠頸帶可讓您在運動配戴時同樣倍感舒適。

      高水準音質帶來最佳表現

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      8.6 毫米釹合金驅動器帶來高水準音質，讓您享受最佳音樂體驗。

      克維拉® 強化纜線，堅固耐用

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      Kevlar® 的強化耳機纜線讓您無論運動多激烈，都可安然使用。

      具有防汗和防水的功能，非常適合運動時健身使用

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      這些無線藍牙 Actionfit 運動型耳機的物料具備防汗和防水功能，令汗水和雨水不會在您運動時阻礙您享受至愛歌曲。無論天氣情況如何，這個耳機都是您的最佳拍檔。

      提供 3 個耳塞尺寸，完美貼合耳朵

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      入耳耳筒帶來聲音隔離效果

      入耳耳筒緊密地貼合耳道，帶來強勁的隔音效果。橢圓形音管經過優化，符合人體工程學。

      技術規格

      • 聲音

        振動膜
        PET
        阻抗
        16  歐姆
        磁鐵類型
        最大輸入電量
        20  毫瓦
        敏感度
        107  分貝
        喇叭直徑
        8.6  毫米
        類型
        動態
        語音線圈
        CCAW
        音響系統
        關閉
        頻率響應
        5 - 24 000  Hz

      • 設計

        顏色
        青黃色及白色

      • 配件

        收藏袋

      • 連接

        接線方式
        單邊
        纜線長度
        1.2  米
        連接器
        3.5  毫米
        連接器設備
        鍍金

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