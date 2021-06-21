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真無線耳機

TAT4556PP/97
  • 您的音樂，由您掌控。 您的音樂，由您掌控。 您的音樂，由您掌控。
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    真無線耳機

    TAT4556PP/97

    您的音樂，由您掌控。

    讓您與音樂之間親密無間！這款真無線耳機具備主動式降噪功能，讓您專注於重要的聲音。耳機不受小雨或汗水影響，配合充電盒能為您帶來 29 小時的播放時間。 查看各種好處

    真無線耳機

    您的音樂，由您掌控。

    讓您與音樂之間親密無間！這款真無線耳機具備主動式降噪功能，讓您專注於重要的聲音。耳機不受小雨或汗水影響，配合充電盒能為您帶來 29 小時的播放時間。 查看各種好處

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    讓您與音樂之間親密無間！這款真無線耳機具備主動式降噪功能，讓您專注於重要的聲音。耳機不受小雨或汗水影響，配合充電盒能為您帶來 29 小時的播放時間。 查看各種好處

    真無線耳機

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    讓您與音樂之間親密無間！這款真無線耳機具備主動式降噪功能，讓您專注於重要的聲音。耳機不受小雨或汗水影響，配合充電盒能為您帶來 29 小時的播放時間。 查看各種好處

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      • 舒適貼合的耳塞式耳機
      • 主動降噪
      • IPX4 防水保護
      • 長達 29 小時的播放時間

      便攜式 USB-C 充電盒，額外提供 20 小時的播放時間

      隨時隨地享受音樂。只需充電一次，即可體驗由 12 毫米驅動器產生的出色音效長達 9 小時（關閉 ANC）。充滿電的充電盒可以提供額外 20 小時播放時間（關閉 ANC）。如要快速充電，只需將耳機放入充電盒 10 分鐘，即可額外使用 1 小時。

      可用一邊耳機通話，配備單聲道模式

      時常需要通話？您可以只使用一邊耳機，讓另一邊耳機充電以獲得雙倍通話時間。麥克風會自動切換至您正在使用的耳機，耳機電量不足時亦可以輕鬆切換。

      IPX4 防濺防汗

      這款真無線耳機具備 IPX4 評級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水，您也不必擔心被雨淋到。

      時刻專注於您的音樂，配備混合式主動降噪功能

      這款耳機可為您隔絕擾人噪音，讓您隨心聆聽心愛樂曲，帶來更廣泛、更深入的降噪體驗。感知模式可因應需要讓您重返現實世界，保持兼顧四周環境。

      耳塞式設計佩戴穩固舒適

      互換式柔軟矽膠耳塞護蓋，為您帶來真正的舒適體驗。耳塞護蓋可穩固貼合您的耳道，形成完美的密封環境，有助減少外部噪音。

      觸控控制，內置麥克風，支援輕鬆配對

      點按耳機即可暫停播放清單、接聽來電及喚醒手機的語音助理。耳機隨時準備好進行配對。完成配對後，只要打開充電盒，耳機便會立即重新連接您的手機。

      技術規格

      • 聲音

        頻率響應
        20 - 20 000
        阻抗
        16 Ohm
        敏感度
        98 dB (1kHz)
        喇叭直徑
        12
        最大輸入電量
        10

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        • AAC
        藍牙版本
        5.2
        有效範圍
        達 10

      • 舒適

        防水
        IPX4

      • 配件

        快速入門指南
        USB 線
        USB-C 線
        耳套
        3 種尺寸

      • 電源

        可重複充電
        通話時間
        9 + 20 小時

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 產品尺寸

        高度
        3.1
        寬度
        7.1
        深度
        4
        重量
        0.047

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒裝
        包括的產品數目
        1
        貨架佈置類型
        懸掛
        高度
        16
        寬度
        10.25
        深度
        3.85
        總重量
        0.129
        淨重
        0.075
        皮重
        0.054
        EAN
        48 95229 12306 9

      • 外盒

        產品包裝數目
        20
        長度
        41.5
        寬度
        23.4
        高度
        19.4
        總重量
        3.34
        淨重
        1.5
        皮重
        1.84
        GTIN
        1 48 95229 12306 6

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        5
        長度
        20.2
        寬度
        11
        高度
        17.2
        總重量
        0.73
        淨重
        0.375
        皮重
        0.355
        GTIN
        2 48 95229 12306 3

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