此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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內置咪高風讓您輕鬆從聆聽音樂切換至接聽來電，一直與重要人士保持聯繫。
耳罩提供 3 種大小選擇 - 小、中和大 - 以完美切合個人需要。
混合型結構利用高功率釹合金磁鐵實現高度精準的音效和增強的低音效果。其混合款式採用較大的 13.5 毫米喇叭，而耳筒則十分輕巧，達至更高音質，同時配戴舒適。
噪音隔離耳罩阻隔環境噪音，讓您完全沉醉於音樂之中，不受任何干擾。
高解析度音效為您帶來最佳的音色，完整重現原本錄音室母帶收錄的聲音，音色超越超過 16 位/ 44.1 kHz 的 CD。這種原始的音質讓音樂愛好者享受高解析度音效。這些耳機完全符合高解析度音效的嚴格標準。
音管的橢圓形設計是根據對人耳的大量研究而得出。人體工學外形適合任何耳形，確保最貼合、最舒適的配戴，以完全享受音樂。
為了延長耳筒壽命，耳筒與纜線之間的軟質橡膠可保護連接在重複折叠過程中不受損壞。
扁平纜線確保您的電線永遠不會纏繞。電線滑桿令隨身攜帶輕鬆便利又時尚。
聲音
設計
連接
包裝尺寸
外盒
內紙箱
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