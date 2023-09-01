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AquaTrio

3合1雙滾刷吸塵洗地機

XW7110/01
  • 吸塵洗地除菌1 Take過 吸塵洗地除菌1 Take過 吸塵洗地除菌1 Take過
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    AquaTrio 3合1雙滾刷吸塵洗地機

    XW7110/01

    吸塵洗地除菌1 Take過

    創新設計的 AquaTrio 3合1雙滾刷吸塵洗地機具備先進技術，為您帶來極致清潔效能。先進技術及靈活設計，即使傢俬之間及底部等難以觸及的地方，亦能有效地清潔。 查看各種好處

    建議零售價: HK$4,998.00

    AquaTrio 3合1雙滾刷吸塵洗地機

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      • 自動清洗
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      專利高轉速離心力滾刷，每分鐘高速旋轉4500次，有效清潔地板上的污垢，而且形成強大離心力，持續在吸洗過程中將乾、濕污垢從滾刷分離。滾刷持續自我清潔，防止二次污染。

      始終使用淨水洗地

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      持續流動淨水經Aquaspin吸扒釋放至地板，確保地板的每個角落都能使用淨水清潔。不像傳統的手動拖把，無需再使用污水洗地！

      Aqua Diffusion 水擴散過濾系統可以鎖住污水

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      淨水箱一直釋出清水以進行清潔，污水箱備Aqua Diffusion水擴散過濾系統，能夠將吸入的乾、濕污垢與空氣分離並鎖定在污水箱內，淨水、污水完全分離，比使用傳統地拖更衛生!

      靈活設計，清潔難以觸及的地方

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      輕鬆舒適地清潔桌腳椅腳附近的區域。您可以操控洗地機清潔難以觸及的地方，例如灰塵積聚的傢俱底部及房間邊緣。

      配備水平吸拖，輕鬆深入清潔傢俬底部

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      洗地機可以完全平放，靈活設計讓您可以對傢俬底部難以觸及的地方進行吸塵洗地。

      3 種清潔模式，針對不同清潔需要

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      洗地機具備 3 種清潔模式: 一般吸洗模式適合普通清潔、強力吸洗模式適合於清潔污漬及液態污垢、吸水模式可以吸除地板上殘留的水漬。洗地機上的 LCD智能數碼顯示屏可實時顯示清潔模式。

      產品及滾刷可以自動清洗

      產品及滾刷可以自動清洗

      使用後將產品放回自動清洗和存放底座，按鍵即可啟動自動清洗循環，徹底清洗產品管道及滾刷，免除拆卸工序和手洗，並且杜絕隱藏污垢和異味，存放底座可以將主機、滾刷及清潔刷一體式擺放，存放方便又衛生。

      LCD智能數碼顯示屏實時顯示電量、清潔模式和產品保養資訊

      LCD智能數碼顯示屏實時顯示電量、清潔模式和產品保養資訊

      LCD顯示屏實時顯示電量、清潔模式和產品維護資訊。

      適用於硬地板的地板清潔劑

      適用於硬地板的地板清潔劑

      隨附 Philips 地板清潔劑，帶來專業清潔效果。專為所有類型的硬地板而設，能夠輕鬆去除油脂、污漬、頑固污垢。一瓶含有 15 次清潔用量。

      技術規格

      • 效能

        電池類型
        鋰電池
        充電時間
        4 小時
        電池電壓
        25.9V
        使用時間
        25 分鐘

      • 可用性

        凈水箱容量
        670 毫升
        污水箱容量
        600 毫升
        可用清潔劑
        Philips 地板清潔劑 XV1792/01
        污水箱已滿指示燈
        每個電池的表面面積
        高達 180 平方米

      • 過濾

        過濾系統
        Aqua Diffusion水擴散過濾系統

      • 吸扒與配件

        標準吸扒
        AquaSpin 吸扒
        內含配件
        • 自動清洗和存放底座
        • 清潔刷
        • 地板清潔劑

      • 設計

        顏色
        碳灰色及香檳色

      • 持續性

        包裝
        > 90% 可回收物料

      • 重量及尺寸

        重量
        4.6 公斤
        設定過程尺寸
        長 26.5 x 寬 22.5 x 高 110 厘米
        使用後清潔及收納基座尺寸
        長 34.5 x 寬 32 x 高 24.3 厘米

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            • 數據來源於飛利浦歐洲實驗室。 在强力吸洗模式下，僅使用清水，檢測產品使用前後的地板上金黃色葡萄球菌數量並計算得出。
            • *運行時間適用於正常模式下使用滿電的電池。清潔範圍基於 IEC 標準 0.5 米/秒測試速度計算得出。

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