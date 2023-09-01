吸塵洗地除菌1 Take過
創新設計的 AquaTrio 3合1雙滾刷吸塵洗地機具備先進技術，為您帶來極致清潔效能。先進技術及靈活設計，即使傢俬之間及底部等難以觸及的地方，亦能有效地清潔。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
吸塵洗地除菌1 Take過
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吸塵洗地除菌1 Take過
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AquaSpin 吸扒吸塵同時洗地 ，深層清潔，有效對付乾、濕污垢，去除地板上的灰塵、污漬、液態污垢和高達 99.9% 的細菌*。突破性反向旋轉雙滾刷吸扒，隨意向前和向後移動，一推一拉符合人性化雙向動作，省時省力，更快和更有效清潔地板。
專利高轉速離心力滾刷，每分鐘高速旋轉4500次，有效清潔地板上的污垢，而且形成強大離心力，持續在吸洗過程中將乾、濕污垢從滾刷分離。滾刷持續自我清潔，防止二次污染。
持續流動淨水經Aquaspin吸扒釋放至地板，確保地板的每個角落都能使用淨水清潔。不像傳統的手動拖把，無需再使用污水洗地！
淨水箱一直釋出清水以進行清潔，污水箱備Aqua Diffusion水擴散過濾系統，能夠將吸入的乾、濕污垢與空氣分離並鎖定在污水箱內，淨水、污水完全分離，比使用傳統地拖更衛生!
輕鬆舒適地清潔桌腳椅腳附近的區域。您可以操控洗地機清潔難以觸及的地方，例如灰塵積聚的傢俱底部及房間邊緣。
洗地機可以完全平放，靈活設計讓您可以對傢俬底部難以觸及的地方進行吸塵洗地。
洗地機具備 3 種清潔模式: 一般吸洗模式適合普通清潔、強力吸洗模式適合於清潔污漬及液態污垢、吸水模式可以吸除地板上殘留的水漬。洗地機上的 LCD智能數碼顯示屏可實時顯示清潔模式。
使用後將產品放回自動清洗和存放底座，按鍵即可啟動自動清洗循環，徹底清洗產品管道及滾刷，免除拆卸工序和手洗，並且杜絕隱藏污垢和異味，存放底座可以將主機、滾刷及清潔刷一體式擺放，存放方便又衛生。
LCD顯示屏實時顯示電量、清潔模式和產品維護資訊。
隨附 Philips 地板清潔劑，帶來專業清潔效果。專為所有類型的硬地板而設，能夠輕鬆去除油脂、污漬、頑固污垢。一瓶含有 15 次清潔用量。
效能
可用性
過濾
吸扒與配件
設計
持續性
重量及尺寸
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