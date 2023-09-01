吸塵洗地除菌1 Take過

創新設計的 AquaTrio 3合1雙滾刷吸塵洗地機具備先進技術，為您帶來極致清潔效能。先進技術及靈活設計，即使傢俬之間及底部等難以觸及的地方，亦能有效地清潔。 查看各種好處