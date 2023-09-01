地板清潔劑
Philips 地板清潔劑專為所有類型的硬地板而設，能夠輕鬆去除油脂、污漬、頑固污垢。它兼容 Philips 拖地清潔產品，帶來專業清潔效果。一瓶含有 25 次清潔用量。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
地板清潔劑
適合所有類型的硬地板
- 適用於所有硬地板類型
- 去除油脂、污漬、頑固污垢
- 一瓶可清潔多達 25 次
- 與所有 Philips 濕用吸塵機兼容
濃縮清潔配方
隨附的劑量蓋方便您量度合適的劑量。10 毫升劑量配合 1 個水箱的容量使用，1 瓶清潔劑總共含有 25 次清潔用量。
對寵物及家人友好的配方
對寵物及家人友好的配方，適用於指定產品
專業清潔效果 有效清潔硬地板
使用您的 Philips 拖地清潔產品對複合地板、木地板、地磚、大理石地板、混凝土地板、PVC 地板等進行清潔，獲得最佳的專業清潔效果。
輕鬆去除油脂、污漬、頑固污垢及塵埃
讓地板再次光亮潔淨，不留殘渣及痕跡
適用於 Philips 吸塵機
可以安全用於具有濕拖功能的 Philips 吸塵機。兼容 FC67*、FC69*、XC313*、XC504*、XC514*、XC5244、XC6553、XC6557、XC705*、XC716*、XC805*、XC815*、XW62*、XW67*、XW69*、XW72*、XW93*、XW94*。不兼容 Philips OneUp 裝置（電動拖把）。
技術規格
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一般規格
- 產品類型
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地板清潔劑（250 毫升）
- 兼容
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FC67*、FC69*、XC313*、XC504*、XC514*、XC5244、XC6553、XC6557、XC705*、XC716*、XC805*、XC815*、XW62*、XW67*、XW69*、XW72*、XW93*、XW94*
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重量與尺寸
- 產品長度
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37
- 產品寬度
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63
- 產品高度
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181
- 產品重量
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0.28
- 包裝長度
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37
- 包裝寬度
-
63
- 包裝高度
-
181
- 包裝重量
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0.284
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原產地
- 生產地
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中國
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