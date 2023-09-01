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  • 地板清潔劑 地板清潔劑 地板清潔劑

    地板清潔劑 適合所有類型的硬地板

    XV1792/01

    1 獎項

    地板清潔劑

    Philips 地板清潔劑專為所有類型的硬地板而設，能夠輕鬆去除油脂、污漬、頑固污垢。它兼容 Philips 拖地清潔產品，帶來專業清潔效果。一瓶含有 25 次清潔用量。

    查看各種好處

    地板清潔劑 適合所有類型的硬地板

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    地板清潔劑

    適合所有類型的硬地板

    • 適用於所有硬地板類型
    • 去除油脂、污漬、頑固污垢
    • 一瓶可清潔多達 25 次
    • 與所有 Philips 濕用吸塵機兼容

    濃縮清潔配方

    隨附的劑量蓋方便您量度合適的劑量。10 毫升劑量配合 1 個水箱的容量使用，1 瓶清潔劑總共含有 25 次清潔用量。

    對寵物及家人友好的配方

    對寵物及家人友好的配方，適用於指定產品

    專業清潔效果 有效清潔硬地板

    使用您的 Philips 拖地清潔產品對複合地板、木地板、地磚、大理石地板、混凝土地板、PVC 地板等進行清潔，獲得最佳的專業清潔效果。

    輕鬆去除油脂、污漬、頑固污垢及塵埃

    讓地板再次光亮潔淨，不留殘渣及痕跡

    適用於 Philips 吸塵機

    可以安全用於具有濕拖功能的 Philips 吸塵機。兼容 FC67*、FC69*、XC313*、XC504*、XC514*、XC5244、XC6553、XC6557、XC705*、XC716*、XC805*、XC815*、XW62*、XW67*、XW69*、XW72*、XW93*、XW94*。不兼容 Philips OneUp 裝置（電動拖把）。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      地板清潔劑（250 毫升）
      兼容
      FC67*、FC69*、XC313*、XC504*、XC514*、XC5244、XC6553、XC6557、XC705*、XC716*、XC805*、XC815*、XW62*、XW67*、XW69*、XW72*、XW93*、XW94*

    • 重量與尺寸

      產品長度
      37
      產品寬度
      63
      產品高度
      181
      產品重量
      0.28
      包裝長度
      37
      包裝寬度
      63
      包裝高度
      181
      包裝重量
      0.284

    • 原產地

      生產地
      中國

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