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Philips Sonicare DiamondClean

聲波震動牙刷

HX9372/04
Sonicare
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  • 讓您獲得更白、更健康的牙齒 讓您獲得更白、更健康的牙齒 讓您獲得更白、更健康的牙齒
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    Philips Sonicare DiamondClean 聲波震動牙刷

    HX9372/04

    讓您獲得更白、更健康的牙齒

    我們最高雅的 Philips Sonicare 電動牙刷中的最佳美白效果。立即轉用 Sonicare。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Sonicare DiamondClean 聲波震動牙刷

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      讓您獲得更白、更健康的牙齒

      Philips Sonicare 聲波電動牙刷最佳潔白

      • 5 種模式
      • 2 個刷頭
      • 玻璃杯充電、旅行收藏盒
      • USB 旅行充電器
      清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍

      清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍

      高密度的優質刷毛，較手動牙刷可清除多達 7 倍牙菌膜。

      DiamondClean 刷頭讓您連續一星期擁有更亮白笑容*

      DiamondClean 刷頭讓您連續一星期擁有更亮白笑容*

      點擊 DiamondClean 刷頭，輕柔有效地清楚牙齒表面污跡。密集的中央去污刷毛能在 7 天為您帶來亮白 2 倍的笑容。*

      只需 2 個星期即可改善牙齦健康*

      只需 2 個星期即可改善牙齦健康*

      DiamondClean 極佳的潔齒功能，只需兩週就能改善牙齦健康*。比手動牙刷能清除多達 7 倍牙菌膜*，讓您的笑容更健康。

      USB 充電旅行收藏盒和充電玻璃杯

      USB 充電旅行收藏盒和充電玻璃杯

      高級 USB 充電旅行收藏盒可用作充電器。只需將您的牙刷放置在收藏盒裡面，然後連接您的手提電腦或插入牆上插座即可。外遊時帶上刷頭固定架自然更衛生可靠。在家充電時，我們亮麗的充電器玻璃杯令您的浴室設計更添時尚，又可再刷牙後當漱口杯使用，一舉兩得。將您的牙刷輕放於玻璃杯內即可充電，每次完全充電後能應付兩週的日常使用。

      我們特有的技術為您帶來強力但溫和的潔齒功能

      我們特有的技術為您帶來強力但溫和的潔齒功能

      強力的聲波震動技術能激起牙膏泡沫，深入您的牙齒和牙齦線之間，將牙菌膜徹底擊破。同時，你的牙齒將會體驗到 31,000 次輕柔但高效的刷牙觸感。只需兩分鐘就能達到手動刷牙一個月的潔齒效果。

      計時器助您完成 2 分鐘的刷牙程序

      計時器助您完成 2 分鐘的刷牙程序

      徹底清潔牙齒只需 2 分鐘。QuadPacer 將會提醒您每個口腔部位的清潔時間是否理想，同時計時器會顯示總清潔時間是否已達 2 分鐘。兩者雙管齊下，讓您每次刷牙都能達到建議時間。

      刷頭的角度經過特別設計，有助清潔難以觸及部位

      刷頭的角度經過特別設計，有助清潔難以觸及部位

      獨有的 DiamondClean 牙刷手柄外形與刷頭相結合，意味著像臼齒這樣難護理的部位亦能得到徹底的清潔。

      透過容易上手的程序培養使用 Philips Sonicare 的習慣

      透過容易上手的程序培養使用 Philips Sonicare 的習慣

      新事物是需要時間去適應的。我們的簡易程序能助您上手，您可從最先的14 次新牙刷使用中選擇逐步輕柔地增加刷牙的力度。

      安全輕柔地滿足您的口腔健康需求

      安全輕柔地滿足您的口腔健康需求

      不管您的要求多麼特殊，DiamondClean 都能確保您有一個安全的刷牙體驗。我們的技術適用於牙套、補牙、牙冠和瓷貼片，甚至可用於日常牙齦病患治療。

      技術規格

      • 模式

        清潔
        日常清潔效果出眾
        牙齦護理
        溫柔按摩牙齦
        抛光
        讓您的牙齒亮白
        敏感
        輕柔潔淨牙齒及牙齦
        白色
        清除牙齒表面色斑

      • 內含物件

        手柄
        1 個 DiamondClean
        刷頭
        2 個 DiamondClean 標準
        玻璃杯充電
        1
        旅行收藏盒
        USB 旅行充電器

      • 設計和外表

        顏色
        紫色

      • 清潔效能

        速度
        每分鐘刷動高達 31000 次
        效能
        可清除多達 7 倍牙菌膜*
        健康功能
        只需兩星期就能改善牙齦健康
        美白效果
        2 倍潔白牙齒
        計時器
        四段時間提示與智能計時器

      • 方便易用

        刷頭系統
        簡便扣合式刷頭
        刷牙時間
        高達 3 星期**
        電量指示燈
        亮燈圖示代表需要充電。
        手柄
        輕巧的人體工學設計
        顯示
        明亮顯示屏

      • 技術規格

        電池
        可重複充電
        電池類型
        鋰離子電池
        操作時間（從完全充電到沒電）
        高達 3 星期**

      • 電源

        電壓
        110-220 V

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

      為本產品獲取支援

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          • * 根據每天使用清潔模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算

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